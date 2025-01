緊張の初対面はどうなる…!? YouTubeチャンネル「Maine Coon Kittens」では、子猫たちと姉猫「フレイヤ」の初対面シーンが配信され、動画のコメント欄には「なんて愛おしい時間なんだ」「フレイヤが子猫たちに優しい!」の声が続出しました。

母猫に誘導され…

注目を集めたのは「Big Sister Meets Her Kitten Siblings for the First Time!」という動画。

動画冒頭から登場するのは、小さくてふわふわな生後3週間のメインクーンの子猫たち。どうやらこれまでフレイヤとは別々の部屋で過ごしていたようで、ドアの外ではフレイヤが子猫たちとの対面をじっと待っています。

ついに、フレイヤが待つドアが開きました。緊張した面持ちでなかなか子猫たちに近づこうとしないフレイヤを、母猫のルナが「大丈夫よ」と語りかけるように優しく誘導します。

恐る恐る子猫たちに近づくフレイヤ。様子を見ながらも、警戒したり、威嚇したりする様子は全くありません。フレイヤの後ろには、静かにきょうだいたちの対面を見守るルナの姿が。

徐々にフレイヤが子猫たちに慣れてくると、子猫たちも大きなお姉ちゃん猫に興味津々のよう。フレイヤは子猫たちの頭をなでたり、体をなめてあげたりとスキンシップを取っています。

すっかり子猫たちと打ち解けた様子のフレイヤですが、ルナが子猫に母乳を与えている間は手持ち無沙汰の様子で少し眠たそう。それでも、授乳中のルナや子猫たちにちょっかいを出さないところを見ると、フレイヤも子猫たちを大切な存在だと認識したのでしょう。

動画を見た人たちからは「ちゃんときょうだい猫って分かってるんだろうね」「優しく見守るお母さん猫から子どもたち全員への愛情を感じる」などのコメントが上がっていました。フレイヤと子猫たちとの初対面シーン、ぜひ動画で見届けてあげてください。