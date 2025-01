Twitterの創業者として知られるジャック・ドーシー氏の率いる決済サービス「Block」が、独自のオープンソースAIエージェント「Goose(codename goose)」を発表しました。Introducing codename goose | codename goosehttps://block.github.io/goose/blog/2025/01/28/introducing-codename-goose/

Jack Dorsey is back with Goose, a new, ultra simple open source AI agent building platform from his startup Block | VentureBeathttps://venturebeat.com/programming-development/jack-dorsey-is-back-with-goose-a-new-ultra-simple-open-source-ai-agent-building-platform-from-his-startup-block/Jack Dorsey’s Block has an AI agent toohttps://www.engadget.com/ai/jack-dorseys-block-has-an-ai-agent-too-212706083.htmlBlockは「Goose」を「あなたの指示を受けて、あなたのために仕事をする準備ができているアシスタントと考えることができます」と表現していて、バグ検出やコード変更といったエンジニアリングタスクを自律的に完了できると説明しています。ユーザーは好みの大規模言語モデル(LLM)上で動作するようにGooseを構成することができ、特にAnthropicの「Claude 3.5 Sonnet」とOpenAIの「o1」がもっともうまく機能するとのこと。また、拡張機能にも対応していて、GitHubへの接続やGoogleドライブへのアクセス、JetBrains IDEとの統合などが可能です。このほか、Gooseをデスクトップアプリとして、あるいはコマンドラインインターフェイスを介して、実行することができます。Blockでデータ&AIプラットフォームエンジニアリング対応ヴァイスプレジデントを務めるジャッキー・ブラサマー氏によると、Gooseの目標は「ユーザーが複数のソフトウェアベンダーを横断してユーザーデータを転送し、要約し、実行できるエージェントを構築できるようにすることで、複数アプリでユーザーに代わりアクションを実行すること」だとのこと。また、Blockの最高技術責任者であるダンジ・プラサンナ氏は「Gooseをオープンソースにすることで、新たな発明と成長のためのフレームワークが生まれます」と語り、「より多くの人がAIを使ってものを作るようになれば、私たちは新しいアイデアや強みを解き放ち、労働を減らし、人々が最も創造的な自分になる時間を取りもどすことができるようになります」と続けました。Gooseのインストールガイドは以下です。Install Goose | codename goosehttps://block.github.io/goose/docs/getting-started/installation