バイヤー・レヴァークーゼンは今冬主力FWを失う可能性がある。



ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、FWヴィクター・ボニフェイスに今冬アル・ナスル行きが迫るレヴァークーゼンは後釜としてブライトンから20歳のアイルランド代表FWエヴァン・ファーガソンの獲得を検討しているという。



2022年7月にブライトンに加入したファーガソンは加入以降は若くして主力として活躍。しかし今季は序列を落としており、プレミアリーグでの先発出場も2試合にとどまるなど出場機会は限定的になっていた。





