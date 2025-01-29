¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Ä¹¤¬¡È²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¡É ¶¶²¼Å°»á¤Î¡Ö¤·¤ì¤Ã¤È¸í¤ê¤ò¾å½ñ¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÀ¿¼Â¡×»ØÅ¦¼õ¤±
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/29¡Û¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬29Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤¬¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÃæµïÌäÂê¡¡µ»ö¤ÎÄûÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæµïÀµ¹MC¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡¢Ç¯Ëö¤Ë6Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤·¤Æ¤¤¤¿
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶¶²¼Å°»á¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÄûÀµ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖºòÇ¯12·î26ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÅöÆü¤Î²ñ¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØX»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸ÊÔÀ®´´ÉôA»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¡Ø¾»Ò¤µ¤ó¤ÏÃæµï»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Ù¡ØA»á¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¤Î¡È±äÄ¹¡É¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢1·î8ÆüÈ¯Çä¹æ¡ÊÂè2ÃÆ¡Ë°Ê¹ß¤Ï¡¢¼èºàÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£²ó¡¢¶¶²¼»á¤Î¡Ø¤·¤ì¤Ã¤È¸í¤ê¤ò¾å½ñ¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÀ¿¼Â¡Ù¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤ÎÅö³ºµ»ö¤Ë¡¢ÄûÀµ¤òÄÉµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤¿¤À¤·¡¢Âè2ÃÆ°Ê¹ß¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ö·ïÄ¾Á°¡¢¥Õ¥¸ÊÔÀ®´´Éô¤ÎA»á¤ÏX»Ò¤µ¤ó¤òÃæµï»áÂð¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿X»Ò¤µ¤ó¤â¾®»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¡Ê»ö·ïÅöÆü¤Î²ñ¿©¤Ï¡ËA¤µ¤ó¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¤Î¡È±äÄ¹¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Î·Ð°Þ¤«¤éA»á¤¬·ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»ï¤¬µ»öÄûÀµ¤¹¤ë1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È·ÇºÜÆâÍÆ¤ÎÊÑ²½¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¶¶²¼»á¡£1·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸á¸å1¡§50¡Á2¡§45¡¿¶âÍË¸á¸å1¡§50¡Á3¡§45¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÄûÀµ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤·¤ì¤Ã¤È¤·¤¿ÄûÀµ¤Î»ÅÊý¤â¤ª¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÄûÀµ¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæµïÀµ¹MC¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡¢Ç¯Ëö¤Ë6Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤·¤Æ¤¤¤¿
¢¡¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Ä¹¤¬¼Õºá
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶¶²¼Å°»á¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÄûÀµ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖºòÇ¯12·î26ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÅöÆü¤Î²ñ¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØX»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸ÊÔÀ®´´ÉôA»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¡Ø¾»Ò¤µ¤ó¤ÏÃæµï»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Ù¡ØA»á¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¤Î¡È±äÄ¹¡É¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢1·î8ÆüÈ¯Çä¹æ¡ÊÂè2ÃÆ¡Ë°Ê¹ß¤Ï¡¢¼èºàÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£²ó¡¢¶¶²¼»á¤Î¡Ø¤·¤ì¤Ã¤È¸í¤ê¤ò¾å½ñ¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÀ¿¼Â¡Ù¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤ÎÅö³ºµ»ö¤Ë¡¢ÄûÀµ¤òÄÉµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
Æ±»ï¤¬µ»öÄûÀµ¤¹¤ë1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È·ÇºÜÆâÍÆ¤ÎÊÑ²½¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¶¶²¼»á¡£1·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸á¸å1¡§50¡Á2¡§45¡¿¶âÍË¸á¸å1¡§50¡Á3¡§45¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÄûÀµ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤·¤ì¤Ã¤È¤·¤¿ÄûÀµ¤Î»ÅÊý¤â¤ª¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÄûÀµ¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û