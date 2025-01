King & Princeが、3月12日に16枚目となるシングル『HEART』を発売することを発表。ジャケット写真が公開されました。

表題曲『HEART』は、あらゆる世代の人々が勇気をもらって、キュンとして、前向きな気持ちで毎日を過ごせるようにという想いが込められた王道ラブソングとなっています。

シングルは4つの形態で発売され、初回限定盤Aには『Usual Kiss』、初回限定盤Bには『LIFE is FUSHIGI』、通常盤には『marble』と『 I MY ME MINE』、そしてDear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)には、『ONE LIFE』が収録されます。

そして、Dear Tiara盤には、現在行われているコンサートツアー、『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜』の『POPSTAR in the KINGDOM』や『染み』、『Harajuku』、1月24日の大阪公演で初披露された『HEART』のパフォーマンス映像が収録されるということです。