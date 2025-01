サンエックスの人気キャラクターでなかよしコンビの ”コリコグ” が、天使と悪魔になって有楽町マルイに舞い降りちゃった!? 可愛いふたりに出会える『コリラックマ and チャイロイコグマストア』が期間限定OPENです♪キデイランドが運営する期間限定ストア『コリラックマ and チャイロイコグマストア』が、2025年2月20日(木)〜3月13日(木)までの期間限定で有楽町マルイ1F カレンダリウムにてオープン! コリラックマとチャイロイコグマが天使と悪魔に扮したビジュアルが可愛すぎ注意♪ 気になるストア情報をお届けしよう。

”コリラックマ” は、人気キャラクター「リラックマ」に登場するキャラクターで、どこからともなくあらわれた、白くて小さなクマの子。”チャイロイコグマ” は、はちみつの森に住んでいる本物のクマで、はちみつが大好き!コリラックマとは、はちみつの森で出会ってからとってもなかよしなんです。そんな大の仲良しのふたりが、天使と悪魔になって有楽町マルイに舞い降りちゃった!オープン記念として、リラックマストア東京駅店・大阪梅田店限定商品もご用意。今回のストアのスペシャル衣装を身に着けたぬいぐるみやマスコット、おきがえセットが登場。そのほか、天使と悪魔のふたりの刺繍が可愛いポーチやショルダーバッグにもご注目! ペンなどの雑貨類も充実している。お買い上げ特典も豪華なので見逃せない。「コリラックマ and チャイロイコグマストア」にて、1万1000円(税込)以上お買い上げのお客様を対象に、2月20日(木)、22日(土)、24日(月・祝)には「ぬいぐるみマグネット(コリラックマ)」を先着でプレゼント。2月21日(金)、23日(日)には「ぬいぐるみマグネット(チャイロイコグマ)」が先着でプレゼントされる。3月8日(土)には2200円(税込)以上お買い上げのお客様には「缶マグネット(2個セット)」が先着でプレゼントされる。各日数量限定、お一人様1会計につき、1点のプレゼントとなる。さらにリラックマストア東京駅店・大阪梅田店とのスペシャル企画として、2月20日(木)〜期間中に、リラックマストア東京駅店・大阪梅田店にて5500円(税込)以上お買上げのお客様に「ハート型ポーチ」を先着でプレゼント!天使と悪魔のコリコグのイラストがとっても可愛いポーチもぜひお見逃しなく!(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.