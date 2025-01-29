¡ÖËèÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡×ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Î¥ï¥±
¢£¼óÁê¤Ë¼ÁÌä¡ÖËèÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÄµÄ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¡×
¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ËÈô¤Ó¡¢»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡ÖËèÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñ¤Î»Ñ¤È¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·ÂÇ¤Á½Ð¤¹Ãæ¡¢»³ËÜ»á¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Ä¥ËÜ¿Í¤¬Èè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¶ìÃî¤òÄÙ¤¹¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¼óÁê¤ÏµÄ°÷²ñ´Û¤Ë¡ÖÀèÍ«¸å³Ú¡á°ÙÀ¯¼Ô¤ÏÀè¤Ë¹ñ¤òÍ«¤¤¡¢¿Í¤è¤ê¸å¤Ë³Ú¤·¤à¡×¤Î½ñ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¶ìÃî¤òÄÙ¤¹¤è¤¦¤Ê´é¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¼óÁê¤¬·«¤êÊÖ¤¹¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¡Ä¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¡Ä¼óÁê¤¬º£¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¸µ¤Ïºî²È¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¸Î¡¦ºæ²°ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£ºæ²°»á¤ÏÌÀ¼£À¯ÉÜ¤¬ÉÙ¹ñ¶¯Ê¼¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ¡×¡¢Àï¸å¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡ÖË¤«¤ÊÆüËÜ¡×¤ËÂå¤ï¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤òÄó¾§¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï´ÇÈÄÀ¯ºö¤È¤·¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤ò¿Ê¤á¡¢¼ã¼Ô¤ä½÷À¤¬Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÃÏÊý¤È¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£
¢£¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤Ë¤Ï¡Ö¾å³ê¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÁê¼¡¤°¸·¤·¤¤À¼
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆâ³°¤Î¸·¤·¤¤¾ðÀª¤«¤é´Õ¤ß¤ë¤È¾å³ê¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¡ÊÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ë
¡ÖÃÏÊý¤Ï¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡ÊÎ©·û¡¦µµ°æµÄ°÷¡Ë
¤µ¤é¤ËÍ¿ÅÞÆâ¤«¤é¤â¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ë¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£¼óÁê¼«¿È¤â¼þÊÕ¤Ë¡ÖÉ¾È½¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¤Û¤É¤À¡£¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¼óÁê¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÀ¯ºö¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹¹ñ²ÈÁü¤ò¹ñÌ±¤Ë¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£