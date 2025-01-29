22:30
米卸売在庫（速報値）（12月）
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)

23:15　
ベイリー英中銀総裁、財務委員会出席

23:45
カナダ中銀政策金利（1月）
予想　3.0%　前回　3.25%

30日
0:30　
米週間石油在庫統計

4:00
米FRB政策金利(FOMC)（1月）
予想　4.5%　前回　4.5%（上限金利)
予想　4.25%　前回　4.25%（下限金利)

4:30　
パウエルFRB議長、記者会見

6:30
ブラジル中銀政策金利（1月）
予想　13.25%　前回　12.25%


米主要企業決算
メタプラットフォームズ、IBM、Tモバイル、テスラ、マイクロソフト、ラムリサーチ

※予定は変更されることがあります。