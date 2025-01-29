ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

米卸売在庫（速報値）（12月）

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)



23:15

ベイリー英中銀総裁、財務委員会出席



23:45

カナダ中銀政策金利（1月）

予想 3.0% 前回 3.25%



30日

0:30

米週間石油在庫統計



4:00

米FRB政策金利(FOMC)（1月）

予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)

予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)



4:30

パウエルFRB議長、記者会見



6:30

ブラジル中銀政策金利（1月）

予想 13.25% 前回 12.25%





米主要企業決算

メタプラットフォームズ、IBM、Tモバイル、テスラ、マイクロソフト、ラムリサーチ



※予定は変更されることがあります。

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