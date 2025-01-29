ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米卸売在庫（速報値）（12月）
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
23:15
ベイリー英中銀総裁、財務委員会出席
23:45
カナダ中銀政策金利（1月）
予想 3.0% 前回 3.25%
30日
0:30
米週間石油在庫統計
4:00
米FRB政策金利(FOMC)（1月）
予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)
4:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（1月）
予想 13.25% 前回 12.25%
米主要企業決算
メタプラットフォームズ、IBM、Tモバイル、テスラ、マイクロソフト、ラムリサーチ
※予定は変更されることがあります。
米卸売在庫（速報値）（12月）
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
23:15
ベイリー英中銀総裁、財務委員会出席
23:45
カナダ中銀政策金利（1月）
予想 3.0% 前回 3.25%
30日
0:30
米週間石油在庫統計
4:00
米FRB政策金利(FOMC)（1月）
予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)
4:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（1月）
予想 13.25% 前回 12.25%
米主要企業決算
メタプラットフォームズ、IBM、Tモバイル、テスラ、マイクロソフト、ラムリサーチ
※予定は変更されることがあります。