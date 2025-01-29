29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比130円安の3万9460円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9414.78円に対しては45.22円高。出来高は3595枚となっている。



TOPIX先物期近は2772.5ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.09ポイント安で推移。





○主要先物価格・22時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39460 -130 3595

日経225mini 39455 -135 79553

TOPIX先物 2772.5 -7 2925

JPX日経400先物 25080 -75 846

グロース指数先物 650 +0 1429

東証REIT指数先物 売買不成立



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