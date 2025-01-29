　29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比130円安の3万9460円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9414.78円に対しては45.22円高。出来高は3595枚となっている。

　TOPIX先物期近は2772.5ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.09ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39460　　　　　-130　　　　3595
日経225mini 　　　　　　 39455　　　　　-135　　　 79553
TOPIX先物 　　　　　　　2772.5　　　　　　-7　　　　2925
JPX日経400先物　　　　　 25080　　　　　 -75　　　　 846
グロース指数先物　　　　　 650　　　　　　+0　　　　1429
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース