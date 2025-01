「復活ありがとう」

歌手で俳優の中山優馬さんは1月28日、自身のX(旧Twitter)を更新。NYC電撃復活に感謝の言葉をつづりました。中山さんは「俺がNYCのNだ。人生の中で夢に見たこんな良い日が訪れて良いのだろうか。山田君と知念君が仲間で良かった」と投稿。同日に開催されたライブ「YUMA NAKAAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES」にて、中山さんとHey! Say! JUMPの山田涼介さん、知念侑李さんで構成されたユニット・NYCが電撃復活したことを受け、思いを明かしました。2013年以降同ユニットの活動はなく、復活を心待ちにしていたファンから反響の声が続出。ネットでも大きな話題を呼んでいます。

「今年最後の更新はNYCで」

この投稿に、「わぁいいなぁ 何歌ったの〜!」「中山くんがすごく幸せな時間を過ごせてよかったです」「NYC揃った瞬間に涙腺崩壊」「優馬くんが嬉しそうなのがすごくすごく伝わったきたよ」「復活ありがとう」「解散しないでくれて、ありがとう」との声が集まっています。中山さんは2024年12月31日にInstagramを更新。「今年最後の更新はNYCで」とつづり、山田さんと知念さんとのスリーショットを公開しました。3人で同じポーズをしている姿がほほ笑ましく「久々にNYC揃えて嬉しかった」とのことで、仲むつまじい様子がうかがえます。コメントでは「ほんとにほんとに大好きNYCは永遠だよ」「3人揃ってるの嬉しい」「最高すぎる」と、絶賛の声が集まりました。(文:ミモリ)