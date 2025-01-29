＜個人投資家の予想＞ 01月29日 21時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3825) リミックス 東証スタンダード
(7599) ＩＤＯＭ 東証プライム
(278A) テラドローン 東証グロース
(219A) ハートシード 東証グロース
(5243) ノート 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(8136) サンリオ 東証プライム
(9404) 日テレＨＤ 東証プライム
(5906) エムケー精工 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3825) リミックス 東証スタンダード
(7599) ＩＤＯＭ 東証プライム
(278A) テラドローン 東証グロース
(219A) ハートシード 東証グロース
(5243) ノート 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(8136) サンリオ 東証プライム
(9404) 日テレＨＤ 東証プライム
(5906) エムケー精工 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
出所：MINKABU PRESS