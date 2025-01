SPECIAL OTHERSが、野音ツアー<去年で最後だと思ったら違ったゴメンね!☆彡 大盤振る舞いの大阪城野音と浜名湖ガーデンパークもあるよ(^o^)/>を開催する。5月18日(日) に東京・日比谷野外大音楽堂、6月14日(土)に大阪・大阪城音楽堂、7月19日(土)に静岡・浜名湖ガーデンパーク野外ステージだ。日比谷野外大音楽堂は老朽化により改築されることが発表されており、現状の日比谷野音でのライブは2024年が最後となるはずだったが、工事の延期に伴い、恒例の野音ライブが今年も開催される運びとなった。ツアータイトルの“大盤振る舞い”の通り、大阪城音楽堂と浜名湖ガーデンパーク野外ステージでの公演は、20歳以下は入場無料となる。チケットは3月29日(土)の一般発売に先駆けて、1月30日(木)18時よりモバイル会員サイト"SPEApp"にて最速先行受付がスタートする。

<SPECIAL OTHERS 野音ツアー>去年で最後だと思ったら違ったゴメンね!☆彡大盤振る舞いの大阪城野音と浜名湖ガーデンパークもあるよ(^o^)/5月18日(日) 日比谷野外大音楽堂 OPEN/START16:00/17:006月14日(土) 大阪城音楽堂 OPEN/START16:00/17:00*20歳以下入場無料7月19日(土) 浜名湖ガーデンパーク野外ステージ OPEN/START13:15/14:00*20歳以下入場無料チケット料金 (東京/指定席、大阪・浜松/自由席) 前売 6,500円(税込) 当日 7,000円(税込)〈SPECIAL OTHERS App先行〉受付期間:1/30(木)18時〜2/6(木)23時59分 https://spe-app.comチケット一般発売:3/29(土)

リリース情報







Blu-ray&DVD 『Live at 日比谷野外大音楽堂 240519 〜日比谷野音100年のありがとう☆彡〜』2025年3月26日(水)発売Blu-rayVIXL-485 税込\5,800DVD VIBL-1181 税込\4,800[VICTOR ONLINE STORE限定セット]2006年の「IDOL」リリース時からSPECIAL OTHERSの全ジャケットデザインを担当しているジェリー鵜飼氏によるオリジナルデザインTシャツとのセット(サイズ展開:S / M / L / XL)■Blu-ray+オリジナルTシャツ / 税込\8,800DVD+オリジナルTシャツ / 税込\7,800商品ページURL https://victor-store.jp/artist/6269【収録内容】 *メンバーによる副音声解説も収録<1st SET>Anniversary / Uncle John / STAR / PB / I’LL BE BACK<2nd SET>Journey / THE IDOL / WAVE / AIMS / Laurentech BEN