カネヨリマサル、新曲「君の恋人になれますように」が日穏（KANON）主演の映画『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』主題歌に決定
カネヨリマサルのミニアルバムに収録されている新曲「君の恋人になれますように」が、日穏（KANON）主演の映画『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』の主題歌に決定した。
「違う惑星の変な恋人」で高崎映画祭最優秀新進女優賞(莉子)の受賞も発表された木村聡志監督の最新作となる今回の映画には、主演の日穏（KANON）に加え、ミスマガジン2023の受賞メンバー=今森茉耶・一ノ瀬瑠菜・松田実桜・西尾希美・加藤綾乃・吉井しえる及び郄橋璃央のフレッシュなキャスト陣、そして、前田旺志郎、安藤聖、瑚々、マキタスポーツ、さらには平井亜門、綱啓永、中島歩が出演している。
なお、2月1日(土)21時より、「Stationhead」アプリにて、ミニアルバム「昨日を生きない私達へ」リリース記念リスニングパーティの開催が決定。当日はメンバー3人の参加を予定している
ライブ・イベント情報
ミニアルバム「昨日を生きない私達へ」リリースを記念し、「Stationhead」アプリにてリスニングパーティの開催が決定しました。当日はメンバー３人も参加を予定しております。
▼開催日時：2月1日(土)21:00〜22:00
開催までに「Stationhead」アプリをダウンロード頂き、「ID：kaneyorimasaru」をフォローください。
※Apple Music有料会員 および Spotify Premium会員の方限定となります。
▼App Store
https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP&pli=1
リリース情報
2025年1月29日(水)リリース
★Streaming / DL
https://jvcmusic.lnk.to/kinowoikinaiwatashitachie
★CDの予約
https://kaneyorimasaru.lnk.to/5th_mAL
・初回限定盤A [CD+Blu-ray] VIZL-2407 税込5,390円
・初回限定盤B [CD+DVD] VIZL-2408 税込5,390円
・通常盤 [CD] VICL- 66036 税込2,310円
＜VICTOR ONLINE STORE限定セット＞
・初回限定盤A + 限定復刻！君と私の思い出Tee (Long) / 税込9,570円
・初回限定盤B + 限定復刻！君と私の思い出Tee (Long) / 税込9,570円
【CD収録内容】
4月にリリースされ、すでにライブ定番曲にもなりつつある「ハッピーニューデイ」、いしわたり淳治氏をプロデューサーに迎えた夏恋ソング二連作「嫌いになっちゃうよ」・「ゆびきりげんまん」、12月4日に配信リリースされる最新曲「シャッターチャンス」を含む全7曲収録予定
＜収録曲MV＞
「ハッピーニューデイ」ミュージックビデオ：https://youtu.be/8yuHJ4-GEgs?si=4eTGjY-VYJDeCIMw
「嫌いになっちゃうよ」ミュージックビデオ：https://youtu.be/uT6Ablu8JU8?si=ZcnzmWgTbLZ9BBw9
「ゆびきりげんまん」ミュージックビデオ：https://youtu.be/_GaZIn097iA?si=U82dlSU4iruQnIJT
【初回限定盤付属 Blu-ray / DVD 収録内容】
“君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン”（2024.9.28 at 大阪城音楽堂）
【VICTOR ONLINE STORE限定セット】
5th ミニアルバム『昨日を生きない私達へ』発売を記念して、初回限定盤A/Bに、オリジナル・ロンT [限定復刻！ 君と私の思い出Tee (Long)] （サイズ展開： M / L. / XL）を同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セットを販売！大盛況となった ”君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン" 公演当日に販売され、即完売となった記念Tシャツ「君と私の思い出Tee」を復刻！カラーチェンジ & ロングスリーブ仕様に新装した本ストア限定商品！数量限定のスペシャルセットとなるので、お早目にご予約ください
※本セットはVICTOR ONLINE STORE限定の予約販売商品となります
※本セットは数に限りがございますため、発売日前であっても予定数に達し次第、予約・販売終了となります。
※本セットは、2025年1月29日（水）より順次お届けを予定しております。
※本セットは、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。
※表示の画像と実物で、デザインや色味などが若干異なる場合がございます。
ライブ・イベント情報
・3/2(日) 大阪・なんばHatch
OPEN/START 16:00/17:00
・3/8(土)広島・広島Live Space Reed
OPEN/START 16:30/17:00
・3/9(日)福岡・福岡DRUM LOGOS
OPEN/START 16:00/17:00
・3/16(日)愛知・名古屋DIAMOND HALL
OPEN/START 16:00/17:00
・3/20(木祝)宮城・仙台darwin
OPEN/START 16:00/17:00
・3/23(日)北海道・札幌PENNY LANE24
OPEN/START 16:00/17:00
・4/5(土)東京・Zepp Shinjuku
OPEN/START 16:00/17:00
チケット代：￥4,300（税込）
〇チケット詳細
チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=EB170016
イープラス
https://eplus.jp/sf/word/0000104583
ローチケ
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=634261
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