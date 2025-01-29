カネヨリマサルのミニアルバムに収録されている新曲「君の恋人になれますように」が、日穏（KANON）主演の映画『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』の主題歌に決定した。

「違う惑星の変な恋人」で高崎映画祭最優秀新進女優賞(莉子)の受賞も発表された木村聡志監督の最新作となる今回の映画には、主演の日穏（KANON）に加え、ミスマガジン2023の受賞メンバー=今森茉耶・一ノ瀬瑠菜・松田実桜・西尾希美・加藤綾乃・吉井しえる及び郄橋璃央のフレッシュなキャスト陣、そして、前田旺志郎、安藤聖、瑚々、マキタスポーツ、さらには平井亜門、綱啓永、中島歩が出演している。

また、「君の恋人になれますように」のミュージックビデオも公開された。曲名、歌詞、サウンド感、どこをとっても真っ直ぐな楽曲で、恋に対してなかなか一歩踏み出すことができない人の気持ちをカネヨリマサルらしく、絶妙な歌詞で綴っている。

なお、2月1日(土)21時より、「Stationhead」アプリにて、ミニアルバム「昨日を生きない私達へ」リリース記念リスニングパーティの開催が決定。当日はメンバー3人の参加を予定している





ライブ・イベント情報

＜リリース記念リスニングパーティ＞
ミニアルバム「昨日を生きない私達へ」リリースを記念し、「Stationhead」アプリにてリスニングパーティの開催が決定しました。当日はメンバー３人も参加を予定しております。
▼開催日時：2月1日(土)21:00〜22:00
開催までに「Stationhead」アプリをダウンロード頂き、「ID：kaneyorimasaru」をフォローください。
※Apple Music有料会員 および Spotify Premium会員の方限定となります。
▼App Store
https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP&pli=1

リリース情報

5th ミニアルバム『昨日を生きない私達へ』

2025年1月29日(水)リリース
★Streaming / DL
https://jvcmusic.lnk.to/kinowoikinaiwatashitachie
★CDの予約
https://kaneyorimasaru.lnk.to/5th_mAL
・初回限定盤A [CD+Blu-ray]　 VIZL-2407　税込5,390円
・初回限定盤B [CD+DVD]　VIZL-2408　税込5,390円
・通常盤 [CD]　VICL- 66036　税込2,310円
＜VICTOR ONLINE STORE限定セット＞
・初回限定盤A + 限定復刻！君と私の思い出Tee (Long) / 税込9,570円
・初回限定盤B + 限定復刻！君と私の思い出Tee (Long) / 税込9,570円

【CD収録内容】
4月にリリースされ、すでにライブ定番曲にもなりつつある「ハッピーニューデイ」、いしわたり淳治氏をプロデューサーに迎えた夏恋ソング二連作「嫌いになっちゃうよ」・「ゆびきりげんまん」、12月4日に配信リリースされる最新曲「シャッターチャンス」を含む全7曲収録予定
＜収録曲MV＞
「ハッピーニューデイ」ミュージックビデオ：https://youtu.be/8yuHJ4-GEgs?si=4eTGjY-VYJDeCIMw
「嫌いになっちゃうよ」ミュージックビデオ：https://youtu.be/uT6Ablu8JU8?si=ZcnzmWgTbLZ9BBw9
「ゆびきりげんまん」ミュージックビデオ：https://youtu.be/_GaZIn097iA?si=U82dlSU4iruQnIJT
【初回限定盤付属 Blu-ray / DVD 収録内容】
“君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン”（2024.9.28 at 大阪城音楽堂）
【VICTOR ONLINE STORE限定セット】 
5th ミニアルバム『昨日を生きない私達へ』発売を記念して、初回限定盤A/Bに、オリジナル・ロンT [限定復刻！　君と私の思い出Tee (Long)]  （サイズ展開：　M / L. / XL）を同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セットを販売！大盛況となった ”君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン" 公演当日に販売され、即完売となった記念Tシャツ「君と私の思い出Tee」を復刻！カラーチェンジ & ロングスリーブ仕様に新装した本ストア限定商品！数量限定のスペシャルセットとなるので、お早目にご予約ください
※本セットはVICTOR ONLINE STORE限定の予約販売商品となります
※本セットは数に限りがございますため、発売日前であっても予定数に達し次第、予約・販売終了となります。
※本セットは、2025年1月29日（水）より順次お届けを予定しております。
※本セットは、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。
※表示の画像と実物で、デザインや色味などが若干異なる場合がございます。

ライブ・イベント情報

＜カネヨリマサル ONEMAN TOUR 2025“わたし達の魔法を信じるツアー”＞
・3/2(日) 大阪・なんばHatch
OPEN/START 16:00/17:00
・3/8(土)広島・広島Live Space Reed
OPEN/START 16:30/17:00
・3/9(日)福岡・福岡DRUM LOGOS
OPEN/START 16:00/17:00
・3/16(日)愛知・名古屋DIAMOND HALL
OPEN/START 16:00/17:00
・3/20(木祝)宮城・仙台darwin
OPEN/START 16:00/17:00
・3/23(日)北海道・札幌PENNY LANE24
OPEN/START 16:00/17:00
・4/5(土)東京・Zepp Shinjuku
OPEN/START 16:00/17:00

チケット代：￥4,300（税込）
〇チケット詳細
チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=EB170016
イープラス
https://eplus.jp/sf/word/0000104583
ローチケ
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=634261