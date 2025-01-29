＜リリース記念リスニングパーティ＞ミニアルバム「昨日を生きない私達へ」リリースを記念し、「Stationhead」アプリにてリスニングパーティの開催が決定しました。当日はメンバー３人も参加を予定しております。▼開催日時：2月1日(土)21:00〜22:00開催までに「Stationhead」アプリをダウンロード頂き、「ID：kaneyorimasaru」をフォローください。※Apple Music有料会員 および Spotify Premium会員の方限定となります。▼App Storehttps://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681▼Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP&pli=1

リリース情報







5th ミニアルバム『昨日を生きない私達へ』2025年1月29日(水)リリース★Streaming / DLhttps://jvcmusic.lnk.to/kinowoikinaiwatashitachie★CDの予約https://kaneyorimasaru.lnk.to/5th_mAL・初回限定盤A [CD+Blu-ray] VIZL-2407 税込5,390円・初回限定盤B [CD+DVD] VIZL-2408 税込5,390円・通常盤 [CD] VICL- 66036 税込2,310円＜VICTOR ONLINE STORE限定セット＞・初回限定盤A + 限定復刻！君と私の思い出Tee (Long) / 税込9,570円・初回限定盤B + 限定復刻！君と私の思い出Tee (Long) / 税込9,570円【CD収録内容】4月にリリースされ、すでにライブ定番曲にもなりつつある「ハッピーニューデイ」、いしわたり淳治氏をプロデューサーに迎えた夏恋ソング二連作「嫌いになっちゃうよ」・「ゆびきりげんまん」、12月4日に配信リリースされる最新曲「シャッターチャンス」を含む全7曲収録予定＜収録曲MV＞「ハッピーニューデイ」ミュージックビデオ：https://youtu.be/8yuHJ4-GEgs?si=4eTGjY-VYJDeCIMw「嫌いになっちゃうよ」ミュージックビデオ：https://youtu.be/uT6Ablu8JU8?si=ZcnzmWgTbLZ9BBw9「ゆびきりげんまん」ミュージックビデオ：https://youtu.be/_GaZIn097iA?si=U82dlSU4iruQnIJT【初回限定盤付属 Blu-ray / DVD 収録内容】“君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン”（2024.9.28 at 大阪城音楽堂）【VICTOR ONLINE STORE限定セット】5th ミニアルバム『昨日を生きない私達へ』発売を記念して、初回限定盤A/Bに、オリジナル・ロンT [限定復刻！ 君と私の思い出Tee (Long)] （サイズ展開： M / L. / XL）を同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セットを販売！大盛況となった ”君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン" 公演当日に販売され、即完売となった記念Tシャツ「君と私の思い出Tee」を復刻！カラーチェンジ & ロングスリーブ仕様に新装した本ストア限定商品！数量限定のスペシャルセットとなるので、お早目にご予約ください※本セットはVICTOR ONLINE STORE限定の予約販売商品となります※本セットは数に限りがございますため、発売日前であっても予定数に達し次第、予約・販売終了となります。※本セットは、2025年1月29日（水）より順次お届けを予定しております。※本セットは、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。※表示の画像と実物で、デザインや色味などが若干異なる場合がございます。