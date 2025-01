BUCK-TICKが、『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』のティザー映像の第2弾を公開した。『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』は、2021年12月29日の日本武道館公演から2023年12月29日まで、デビュー35周年の活動を軸にした丸2年を追い続けたドキュメント作品。3000時間を超える膨大な映像素材の中から紡ぎ出した映像は、普段見られないレコーディング風景から、コンサートのバックヤード、岩木勇一郎監督によるインタビュー映像など、音楽に向き合うメンバーの真摯な姿勢や、和やかな表情を見ることができる。本作は2部作になっており、『劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - I』は2月21日(金)より、『劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - II』は2月28日(金)より、順次劇場公開となる。この度公開されたティザー映像は、“機匹留覗から構成されている。

劇場公開情報

「劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World - 」

全国限定ロードショー

日程:2025年2月21日(金)〜 劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - I

2025年2月28日(金)〜 劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - II

出演:BUCK-TICK [櫻井敦司/今井寿/星野英彦/樋口豊/ヤガミ・トール]ほか

監督︓岩⽊勇⼀郎

<TICKET>

※ムビチケ前売(オンライン)1/31(金)発売 機Ν驚鰻堯ヽ3,500円(税込)

※BUCK-TICKファンクラブ+モバイル会員限定特別商品

ムビチケカードと2025年3月に発売予定のBlu-ray&DVD『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』がセットになった限定商品。

※チケット、上映劇場に関する詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

URL:https://bt-movie.love

ライブ・イベント情報

<BUCK-TICK展2025>





場所:新宿シアターマーキュリー(新宿マルイ本館8階)

開館時間: 11:30〜21:05(最終入館20:15)

チケット料金:前売4,000円(税込)

[W会員チケット先行予約]

2024年12月27日(金)20:00〜2025年1月7日(火)23:59

[FISH TANK/LOVE & MEDIA PORTABLE会員チケット先行予約]

2025年1月17日(金)12:00〜2025年1月26日(日)23:59

・一般発売日:2025年2月12日(水)

お問い合わせ:(株)Style Agent MAIL: info@style-agent.jp

主催:BANKER L.T.D

企画制作・運営:BUCK-TICK展2025プロジェクト

[BANKER L.T.D/ Style Agent,Ltd./ Shimizu Octo/ CHANGE ViSiON, Ltd.]

詳細はこちら

URL: https://buck-tick.com/feature/ss_exhibition_2025

リリース情報

『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』





Blu-ray完全生産限定盤 (3Blu-ray+SHM-CD) / VIZL-2426 / ¥19,800(税込)

DVD完全生産限定盤 (3DVD+SHM-CD) / VIZL-2427 / ¥16,500(税込)

Blu-ray通常盤 (2Blu-ray) / VIXL-479〜480 / ¥12,100(税込)

DVD通常盤 (2DVD) / VIBL-1175〜1176 / ¥9,900(税込)

【完全生産限定盤収録内容(4枚組)[Blu-ray/DVD共通]】

DISC1(BD/DVD) : 「劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - 機

DISC2(BD/DVD) : 「劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - 供

DISC3(BD/DVD) : 「TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO」

DISC4(SHM-CD) : 『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』テーマソング



【完全生産限定盤特典(Blu-ray/DVD共通)】

・スペシャルパッケージ仕様

・2023年9月18日に群馬音楽センターにて行われた「BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO」のライヴ映像作品を収録した映像ディスクを付属

・『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』のテーマソング2曲収録したSHM-CDを付属

・フォトカード10枚付属



「TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO」

<収録曲>

SE. QUANTUM I

01. SCARECROW

02. ワルキューレの騎行

03. ICONOCLASM

04. 残骸

05. 愛のハレム

06. さよならシェルター destroy and regenerate-Mix

07. Campanella 花束を君に

08. THE SEASIDE STORY

09. 人魚 -mermaid-

10. 無限LOOP -LEAP-

11. Boogie Woogie

12. 野良猫ブルー

13. THE FALLING DOWN

14. 天使は誰だ

15. 太陽とイカロス

16. die

17. CLIMAX TOGETHER

18. Cuba Libre

19. Coyote

20. ヒズミ

21. 名も無きわたし

22. New World

SE. QUANTUM II



<通常盤収録内容(2枚組)>

DISC1(BD/DVD) : 「劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - 機

DISC2(BD/DVD) : 「劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - 供



詳細はこちら:https://bt-movie.love/

ライブ・イベント情報

<超限定招待ライヴ>

日付:2025年3月23日(日)

開場/開演時間:未定

会場:東京都内某所

※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。

※完全招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。

ライブ・イベント情報

<BUCK-TICK TOUR 2025 スブロサ SUBROSA>

2025.4.12(土)宮城:仙台GIGS

OPEN17:00 START18:00

1F立見・2F後方立見 ¥9,900(税込)/2F指定 ¥11,000(税込) ※ドリンク代別



2025.4.13(日)新潟:新潟LOTS

OPEN17:00 START18:00

全立見 ¥9,900(税込)※ドリンク代別



2025.4.19(土)大阪:Zepp Osaka Bayside

OPEN17:00 START18:00

1F立見・2F後方立見 ¥9,900(税込)/2F指定 ¥11,000(税込) ※ドリンク代別



2025.4.20(日)愛知:Zepp Nagoya

OPEN17:00 START18:00

1F立見・2F後方立見 ¥9,900(税込)/2F指定 ¥11,000(税込) ※ドリンク代別



2025.4.26(土)広島:広島CLUB QUATTRO

OPEN17:00 START18:00

全立見 ¥9,900(税込)※ドリンク代別



2025.4.27(日)福岡:Zepp Fukuoka

OPEN17:00 START18:00

1F立見・2F後方立見 ¥9,900(税込)/2F指定 ¥11,000(税込) ※ドリンク代別



2025.4.29(火・祝)香川:高松festhalle

OPEN17:00 START18:00

全立見 ¥9,900(税込)※ドリンク代別



2025.5.11(日)北海道:Zepp Sapporo

OPEN17:00 START18:00

1F立見・2F後方立見 ¥9,900(税込)/2F指定 ¥11,000(税込) ※ドリンク代別



2025.5.16(金)東京:Zepp Haneda

OPEN18:00 START19:00

1F立見・2F後方立見 ¥9,900(税込)/2F指定 ¥11,000(税込) ※ドリンク代別



2025.5.17(土)東京:Zepp Haneda

OPEN17:00 START18:00

1F立見・2F後方立見 ¥9,900(税込)/2F指定 ¥11,000(税込) ※ドリンク代別



2025.5.24(土)東京:豊洲PIT

OPEN17:00 START18:00

全立見 ¥9,900(税込)※ドリンク代別



2025.5.25(日)東京:豊洲PIT

OPEN17:00 START18:00

全立見 ¥9,900(税込)※ドリンク代別



[チケット一般発売]

2025年3月15日(土)

[ツアー特設サイト]

https://buck-tick.com/feature/specialsite_subrosa

関連リンク

◆アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト

◆BUCK-TICK オフィシャルサイト

本作は、劇場公開と映像作品化(Blu-ray&DVD)が決定しているが、3月12日(水)発売となる映像作品のジャケットビジュアルも公開となった。今作もアートディレクションはメンバーの信頼の厚い秋田和徳氏が務めた。完全生産限定盤には、『劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - I・II』を完全収録するほかに、映画のテーマソング2曲を収録したCDと、デビュー35周年の締めとなる2023年9月18日に行われた群馬音楽センター公演のライヴ映像を収録したBlu-ray/DVDを付属。また、本作は、劇場映画鑑賞券「ムビチケカード」と映像作品がセットになったファンクラブ+モバイル会員限定特別商品も発売され、1月31日までの期間限定予約販売となる。また、2025年2月21日(金)から3月9日(日)まで、シアターマーキュリー新宿(新宿マルイ本館8階)にて<BUCK-TICK展2025>が開催される。メインヴィジュアルを世界的巨匠である横尾忠則が制作。これまで発売して来た数々のジャケットやツアーで実際に着用した衣装、使用した楽器などを展示。本展示会用に編集された没入映像。楽屋の再現。新進気鋭のダンボール影アーティストの黒主厳太によるメンバーの影絵など。デビュー35周年を中心に、2024年12月29日の日本武道館公演<ナイショの薔薇の下>までの軌跡が体感できる展示会となる予定である。そして、新生BUCK-TICK初のアルバム『スブロサ SUBROSA』のアナログ盤が発売となった。4月より、本作を携えた全国ツアー<TOUR 2025 スブロサSUBROSA>を開催。秋には全国ホールツアー、12月29日(月)には年末恒例の日本武道館公演の開催も決定している。