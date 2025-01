可憐なアイボリーが、1月29日にアルバム『白じゃいられない』でメジャーデビューを迎え、リリース記念イベントをRED° TOKYO TOWER SKY STADIUM(東京タワー フットタウン内)にて開催した。Overtureに合わせてメンバーが登場し、メジャーデビューアルバム「白じゃいられない」のリード曲「恋の矢印」でミニライブがスタート。続けてコール&レスポンスが印象的な「おまえも♡」、仲間との絆と未来への希望と覚悟を表現した「僕らはきっとすごくない」、そしてメジャーデビューという新たな出発を共に歩むメンバーの旅路を歌った「少女たちとアイボリー」の計4曲を披露した。

ミニライブが終わると、特別ゲストとして告知されていたお笑いコンビ・カカロニの栗谷とすがやが観客席から登場した。すがやが真っ白な衣装がトレードマークの相方・栗谷を「伝説の白の伝道師」として紹介、可憐なアイボリーのメジャーデビューアルバム『白じゃいられない』にちなんで、メンバーとカカロニで「白じゃいられない」大喜利がスタート。メンバーが思い思いの「白じゃいられない」ものを表現し、判定役のすがやが「白じゃいられない」と認めるたびに、栗谷の真っ白な衣装にメンバーのカラフルな手形スタンプが押され、笑いに包まれイベントは終了した。さらに、新曲「恋の矢印」のMVがYouTubeにて公開された。もどかしい恋心と、「私、白じゃいられない!」というプリンセスになる決意を歌った青春ラブソングとなっているのでこちらもぜひチェックしてほしい。

リリース情報



メジャーデビューアルバム『白じゃいられない』2025年1月29日(水)リリース各配信サイト:https://lnk.to/karennaivory_shirojairarenai◆初回限定盤(2CD+LIVE DVD)CRCP-40696/97 POS:4988007312363 ¥8,800(税抜価格:¥8,000)[DISC 1(CD)]1. 恋の矢印2. 推し変なんて許さない! (2025 ver.)3. 最近めっちゃかわいいね (2025 ver.)4. 遠キョリ。だって本気 (2025 ver.)5. ぎじれんあい (2025 ver.)6. 花火より恋 (2025 ver.)7. ネバギブ! (2025 ver.) /白いスニーカー (from 可憐なアイボリー)8. メルヘンライフ (2025 ver.)/ふわふわキャンディ (from 可憐なアイボリー)9. SSS (2025 ver.)/Escape i DOL (from 可憐なアイボリー)10. ハンコウ予告 (2025 ver.)11. 拝啓ライバル (2025 ver.)12. いつだって戦ってる (2025 ver.)13. 少女たちとアイボリー14. アイドルでよかった。 (2025 ver.)15. 僕らはきっとすごくない (2025 ver.)16. 君は必ず好きになる (2025 ver.)[DISC 2(CD)]1. 私、アイドル宣言 (2025 ver.)2. 同担☆拒否 (2025 ver.)3. 金曜日のおはよう (2025 ver.)4. 大嫌いなはずだった。 (2025 ver.)5. 人生は最高の暇つぶし (2025 ver.)6. 夢ファンファーレ (2025 ver.)7. ビュティホ (2025 ver.)8. ファンサ (2025 ver.)9. チームメイト (Cover) (2025 ver.)[DISC 3(LIVE DVD)]<可憐なアイボリー 3rd Anniversary Live 〜少女たちとアイボリー〜>Zepp Shinjuku (TOKYO) 2024.10.17◆かわいい盤(通常盤A)CRCP-40698 POS:4988007312370 ¥3,300(税抜価格:¥3,000)1. 恋の矢印2. 推し変なんて許さない! (2025 ver.)3. 最近めっちゃかわいいね (2025 ver.)4. 遠キョリ。だって本気 (2025 ver.)5. ぎじれんあい (2025 ver.)6. 花火より恋 (2025 ver.)7. ハンコウ予告 (2025 ver.)8. 拝啓ライバル (2025 ver.)9. いつだって戦ってる (2025 ver.)10. 少女たちとアイボリー11. アイドルでよかった。 (2025 ver.)12. 僕らはきっとすごくない (2025 ver.)13. 君は必ず好きになる (2025 ver.)Bonus Track14. #超絶かわいい (2025 ver.)15. おまえも♡◆かっこいい盤(通常盤B)CRCP-40699 POS:4988007312387 ¥3,300(税抜価格:¥3,000)1.恋の矢印2. 推し変なんて許さない! (2025 ver.)3. 最近めっちゃかわいいね (2025 ver.)4. 遠キョリ。だって本気 (2025 ver.)5. ぎじれんあい (2025 ver.)6. 花火より恋 (2025 ver.)7. ハンコウ予告 (2025 ver.)8. 拝啓ライバル (2025 ver.)9. いつだって戦ってる (2025 ver.)10. 少女たちとアイボリー11. アイドルでよかった。 (2025 ver.)12. 僕らはきっとすごくない (2025 ver.)13. 君は必ず好きになる (2025 ver.)Bonus Track14. 誇り高きアイドル (2025 ver.)15. 不屈のアイドル