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気象台は、午後9時8分に、大雪警報を檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。またなだれ注意報を福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、天栄村、西郷村、泉崎村、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】福島県・檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町などに発表

会津では、30日未明から30日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■会津若松市
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■郡山市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■郡山市湖南
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■白河市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■須賀川市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■喜多方市
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■二本松市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■田村市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■伊達市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■本宮市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■桑折町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■国見町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■川俣町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■大玉村
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■天栄村
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■天栄村湯本
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■下郷町
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■檜枝岐村
□大雪警報【発表】
　積雪　30日未明から30日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　55cm

□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■只見町
□大雪警報【発表】
　積雪　30日未明から30日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　55cm

□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■南会津町
□大雪警報【発表】
　積雪　30日未明から30日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　55cm

□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■北塩原村
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■西会津町
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■磐梯町
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■猪苗代町
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■会津坂下町
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■湯川村
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■柳津町
□大雪警報【発表】
　積雪　30日未明から30日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■三島町
□大雪警報【発表】
　積雪　30日未明から30日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■金山町
□大雪警報【発表】
　積雪　30日未明から30日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■昭和村
□大雪警報【発表】
　積雪　30日未明から30日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■会津美里町
□なだれ注意報
　30日にかけて警戒

■西郷村
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■泉崎村
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■棚倉町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■矢祭町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■塙町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■鮫川村
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■石川町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■玉川村
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■平田村
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■浅川町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■古殿町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■三春町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■小野町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒