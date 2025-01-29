【大雪警報】福島県・檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町などに発表
気象台は、午後9時8分に、大雪警報を檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。またなだれ注意報を福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、天栄村、西郷村、泉崎村、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町に発表しました。
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会津では、30日未明から30日夕方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■会津若松市
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■郡山市
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■郡山市湖南
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■白河市
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■須賀川市
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■喜多方市
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■二本松市
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■田村市
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■伊達市
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■本宮市
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■桑折町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■国見町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■川俣町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■大玉村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■天栄村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■天栄村湯本
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■下郷町
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■檜枝岐村
□大雪警報【発表】
積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 55cm
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■只見町
□大雪警報【発表】
積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 55cm
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■南会津町
□大雪警報【発表】
積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 55cm
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■北塩原村
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■西会津町
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■磐梯町
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■猪苗代町
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■会津坂下町
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■湯川村
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■柳津町
□大雪警報【発表】
積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■三島町
□大雪警報【発表】
積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■金山町
□大雪警報【発表】
積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■昭和村
□大雪警報【発表】
積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■会津美里町
□なだれ注意報
30日にかけて警戒
■西郷村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■泉崎村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■棚倉町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■矢祭町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■塙町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■鮫川村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■石川町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■玉川村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■平田村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■浅川町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■古殿町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■三春町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒
■小野町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて警戒