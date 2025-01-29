気象台は、午後9時8分に、大雪警報を檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。またなだれ注意報を福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、天栄村、西郷村、泉崎村、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】福島県・檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町などに発表

会津では、30日未明から30日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■福島市

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■会津若松市

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■郡山市

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■郡山市湖南

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■白河市

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■須賀川市

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■喜多方市

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■二本松市

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■田村市

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■伊達市

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■本宮市

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■桑折町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■国見町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■川俣町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■大玉村

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■天栄村

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■天栄村湯本

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■下郷町

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■檜枝岐村

□大雪警報【発表】

積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒

12時間最大降雪量 55cm



□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■只見町

□大雪警報【発表】

積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒

12時間最大降雪量 55cm



□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■南会津町

□大雪警報【発表】

積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒

12時間最大降雪量 55cm



□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■北塩原村

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■西会津町

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■磐梯町

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■猪苗代町

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■会津坂下町

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■湯川村

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■柳津町

□大雪警報【発表】

積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒

・山沿い

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■三島町

□大雪警報【発表】

積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■金山町

□大雪警報【発表】

積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■昭和村

□大雪警報【発表】

積雪 30日未明から30日夕方にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■会津美里町

□なだれ注意報

30日にかけて警戒



■西郷村

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■泉崎村

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■棚倉町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■矢祭町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■塙町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■鮫川村

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■石川町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■玉川村

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■平田村

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■浅川町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■古殿町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■三春町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■小野町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



