「KCON 2025」開催決定!

K-POPの祭典「KCON」。たくさんのアーティストが登場するK-POP SHOWに、韓国型ライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合した世界初・唯一無二のフェスティバルです。韓国の音楽専門チャンネルMnetが企画、Mnetの運営元であるCJ ENMが主催のK-Cultureフェスティバルです。2012年にアメリカで初めて開催されてから、日本、アラブ首長国連邦・アブダビ、フランス、メキシコ、オーストラリア、タイ、サウジアラビアなど世界14地域で開催されてきました。過去13年間で、動員されたオフライン観客はなんと約199万人!

日本では2015年にさいたまスーパーアリーナで初めて開催されてから、幕張メッセや有明ドームなどで開催されてきました。2024年5月に日本のZOZOマリンスタジアム・幕張メッセで行われた「KCON JAPAN 2024」は、過去最多の14万人の観客を動員し、日本で行われた「KCON」の中で最大規模を記録。第75回NHK紅白歌合戦にも出場したJO1やILLIT、ME:Iなど、44チームのアーティストが約100回のステージを繰り広げました。またアメリカ ロサンゼルスで開催された「KCON LA 2024」は、176の国と地域から580万人以上のファンが参加。多くの人が現場とデジタルプラットフォームを通じて「KCON LA 2024」を楽しみました。K-POPフェスティバルとしては初めて、約1億2千万世帯が視聴するアメリカ5大放送局CWネットワークを通じてアメリカ全土に生中継されたんです。注目度の高さがわかりますね…。気になる2025年の開催地は「KCON」の歴史の幕開けを告げたアメリカと、初のアジア拠点である日本と発表され期待も高まるばかり。象徴的な2つの開催地で、最大限にパワーアップしたK-POPコンテンツを体験できるそう!「KCON」だけで楽しめるファンダムプログラムを大幅に拡大し、マルチステージを通じた多彩な公演と、ファンとアーティスト間の交流を最大化できる革新的なステージ演出を準備しているとのこと。交流方法などは発表されていませんが、過去の「KCON」でも大人気のコンテンツで、トークショーやクイズ大会、ダンスチャレンジなどが楽しめる「MEET&GREET」もアーティストと近い距離で楽しめると大評判であったため、さらなるパワーアップ予告にワクワクが止まりませんね…!また、オンラインコンテンツを強化し、デジタルプラットフォームを通じてどこでもKCONの現場感と熱気を楽しめるようにファンとの接点を広げる計画だそう。残念ながら現地に行くことができなくても空気感を味わうことができたら嬉しいですね!2025年5月9日から11日までが日本の千葉県で開催。その後、アメリカのロサンゼルスで8月1日から3日までの3日間の開催が予定されています。SNSではもうすでに、参戦予定でホテルの手配を進めるファンもいる様子。気になる出演アーティストなど、今後の情報解禁を待ちたいですね!(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved文=みやしま