びっくりドンキーに2025年春も、季節のお酒「チェリールビー」とノンアルコールの「ドンキーフリー(チェリー)」が登場!

チェリーのフルーティーな甘みや華やかな香りを楽しめます☆

びっくりドンキー「チェリールビー」2025

発売日:2025年1月29日(水)

販売店舗:全国のびっくりドンキー店舗

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、季節のお酒「チェリールビー」とノンアルコールの「ドンキーフリー(チェリー)」が登場!

同時に、フライドポテトSを一緒に楽しめる

「チェリールビーセット」と「ドンキーフリー(チェリー)セット」も登場します。

季節感を味わえるチェリーの甘みと華やかな香りがシュワっと広がる、ここだけの一杯を堪能できます☆

チェリールビー

価格:

単品 600円(税込)セット:700円(税込)内容:フライドポテトSとのセット

テイクアウト・デリバリー:不可

アルコール度数:4%

ビールの本場ベルギーに伝わる伝統的な製法で醸造された「チェリールビー」

チェリーのフルーティーな甘みや華やかな香りをシュワっとした喉越しが楽しめる春の定番ビールです☆

ドンキーフリー(チェリー)

価格:

単品 550円(税込)セット:650円(税込)内容:フライドポテトSとのセット

テイクアウト:可

デリバリー:不可

「チェリールビー」の風味や味わいを様々なシーンで楽しめるノンアルコールドリンク。

※「ドンキーフリー(チェリー)」はビールではありません。ビールテイスト飲料です。ビールテイスト飲料は20歳未満の方への提供はできません

※「ドンキーフリー(チェリー)」は「瓶」での提供です

春らしいチェリーの華やかな香りが楽しめる期間限定ビール。

「チェリールビー」と「ドンキーフリー(チェリー)」は、全国のびっくりドンキーで提供中です☆

※20歳未満の方、車・自転車を運転される方へのアルコールの提供はお断りします

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※予告なく販売が終了する場合があります

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗では取扱いのないメニューがあります

※夜10時以降注文の場合10%の深夜料金が追加されます

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

