びっくりドンキーに期間限定「タルタルザンギ」または「回鍋肉」がハンバーグと一緒に楽しめるボリューム満点のメニューが登場!

タルタルザンギの具がたっぷりなタルタルソースと回鍋肉のコクのある味噌ダレが食欲をかきたてる、「ごはん、すすむ、すすむ。」コンビ商品です。

びっくりドンキー「タルタルザンギ&ハンバーグ/回鍋肉&ハンバーグ」

発売日:2025年1月29日(水)

トッピング:エッグ、おろしそ 各110円(税込)/チーズ(2本)、パイン 各180円(税込)

販売店舗:全国のびっくりドンキー店舗

びっくりドンキーに、「ごはん、すすむ、すすむ。」メニューが期間限定で登場!

普段味わうことのできない今だけのコンビ商品が楽しめるメニュー。

具がたっぷりなタルタルソースの「タルタルザンギ」とクのある味噌ダレの「回鍋肉」をハンバーグと一緒に楽しめます☆

タルタルザンギ&ハンバーグディッシュ

価格:Sサイズ 1,420円・Mサイズ 1,600円・Lサイズ 1,900円(税込)

(※写真はLサイズ)

グランドメニューで人気の「ザンギ&ポテト」のジューシーなザンギに、具がたっぷりなタルタルソースがかかった「タルタルザンギ&ハンバーグディッシュ」

タルタルソースにはトマトが入っており、さっぱりとした味わい。

びっくりドンキーオリジナルのハンバーグソースをかけることでチキン南蛮のような味わいも楽しめるメニューです。

回鍋肉&ハンバーグディッシュ

価格:Sサイズ 1,420円・Mサイズ 1,600円・Lサイズ 1,900円(税込)

(※写真はLサイズ)

「回鍋肉&ハンバーグディッシュ」

柔らかい食感の豚肉とキャベツ、ピーマン、赤ピーマン、黄ピーマンなどの彩り豊かな野菜野菜を、辛さ控えめで白米に合う味付けの味噌ダレと炒めた一品です☆

「タルタルザンギ」と「回鍋肉」をハンバーグに添えた、期間限定コンビ商品。

「タルタルザンギ&ハンバーグ/回鍋肉&ハンバーグ」は、全国のびっくりドンキーで提供中です☆

※ライスをカリフラワーライスに変更できます。大盛小盛はできません(変更:110円(税込))

※ライスの量を変更できます(大盛 100円(税込)/小盛 55円(税込)引き)

※ディッシュのサラダを大盛りにできます。(大盛ディッシュサラダ 195円(税込))

※ハンバーグにお好みでトッピングできます

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗では取扱いのないメニューがあります

※予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合があります

※夜10時以降ご注文のお客様は10%の深夜料金が追加となります

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

