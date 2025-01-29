¼ÂÏ¿! ¤Ï¤¿¤é¤¯30Âå½÷À¤Î¥â¥ä¥â¥äÆüµ Âè7²ó ¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö°¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤Ê¤ó¤«¥â¥ä¤ë¸åÇÚ¤Î°ì¸À
¥¥ã¥ê¥¢¤Î¹Ô¤¯Ëö¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÌ¤Íè¡¢Í§¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡Ä¡Ä¡£½÷À¤Î30Âå¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£º£²ó¤Ï¡¢30Âå½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿"¥ê¥¢¥ë¤Ê¥â¥ä¥â¥ä"¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤È¤¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«?
✅¡Ö¼ÂÏ¿! ¤Ï¤¿¤é¤¯30Âå½÷À¤Î¥â¥ä¥â¥äÆüµ¡×1ÏÃ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß!
¡û¢£¡Ö°¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤Ê¤ó¤«¥â¥ä¤ë¸åÇÚ¤Î°ì¸À
✅¡Ö¼ÂÏ¿! ¤Ï¤¿¤é¤¯30Âå½÷À¤Î¥â¥ä¥â¥äÆüµ¡×1ÏÃ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß!
ÀÆÅÄÄ¾À¤ ¤µ¤¤¤À¤Ê¤ª¤è ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ºî²È¡£1983Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¡£½ñÀÒ¡¦»¨»ï¡¦WEB¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥Þ¥ó¥¬¤ò¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤¤¥â¥ÆÃË¤Ë¤Ê¤ëµ»½Ñ¡Ù¡Ø0ÅÀ¥Þ¥Þ¤Î»Ò°é¤ÆÌÂÁöÆüµ¡Ù(¶¦¤Ë¸¸Åß¼Ë´©)¡¢¡Ø¹¥¤«¤ì¤ë½÷¡¢°¦¤µ¤ì¤ë½÷45¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡Ù¡Ø¥¤¥±¥á¥ó¡â¥â¥Æ¥á¥ó¤Î¿·¾ï¼±¡Ù(¶¦¤ËPHP¸¦µæ½ê´©)¡¢Â¾Â¿¿ô¡£¥Ö¥í¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ØÀÆÅÄÄ¾À¤¤Î¥Ö¥í¥°¡Ù ¤³¤Î´Æ½¤¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
✅¡Ö¼ÂÏ¿! ¤Ï¤¿¤é¤¯30Âå½÷À¤Î¥â¥ä¥â¥äÆüµ¡×1ÏÃ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß!
¡û¢£¡Ö°¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤Ê¤ó¤«¥â¥ä¤ë¸åÇÚ¤Î°ì¸À
✅¡Ö¼ÂÏ¿! ¤Ï¤¿¤é¤¯30Âå½÷À¤Î¥â¥ä¥â¥äÆüµ¡×1ÏÃ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß!
ÀÆÅÄÄ¾À¤ ¤µ¤¤¤À¤Ê¤ª¤è ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ºî²È¡£1983Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¡£½ñÀÒ¡¦»¨»ï¡¦WEB¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥Þ¥ó¥¬¤ò¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤¤¥â¥ÆÃË¤Ë¤Ê¤ëµ»½Ñ¡Ù¡Ø0ÅÀ¥Þ¥Þ¤Î»Ò°é¤ÆÌÂÁöÆüµ¡Ù(¶¦¤Ë¸¸Åß¼Ë´©)¡¢¡Ø¹¥¤«¤ì¤ë½÷¡¢°¦¤µ¤ì¤ë½÷45¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡Ù¡Ø¥¤¥±¥á¥ó¡â¥â¥Æ¥á¥ó¤Î¿·¾ï¼±¡Ù(¶¦¤ËPHP¸¦µæ½ê´©)¡¢Â¾Â¿¿ô¡£¥Ö¥í¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡ØÀÆÅÄÄ¾À¤¤Î¥Ö¥í¥°¡Ù ¤³¤Î´Æ½¤¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é