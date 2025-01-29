New Single「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」



数量限定盤 TYPE-A（CD＋Blu-ray）／ 数量限定盤 TYPE-B（CD＋DVD）／ 通常盤（CD）／ 写真集【会場先行】11月3日(日) 東京・Studio Rosariumより先行販売数量限定盤 TYPE-A、数量限定盤 TYPE-B、通常盤CD、写真集【オフィシャル通販先行】2024年11月9日(土) 発売数量限定盤 TYPE-A、数量限定盤 TYPE-B、通常盤CD、写真集【店頭一般発売】2024年11月9日(土) 発売通常盤（CD）■数量限定盤 TYPE-A （CD＋Blu-ray）※LIVE会場及び、オフィシャル通販のみの限定販売。※完全数量限定。無くなり次第販売終了。GOD CHILD RECORDS / GCR-258 / ￥2,200（税込） / 2Songs CD & 2Songs Blu-ray + MV Making / ブックレット付き / セルフライナーノーツ付き / Special Limited Edition[Disc-1(CD)]1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜2.桃太郎伝記 〜鬼火〜[Disc-2(Blu-ray)]1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video）2.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video with lyrics）3.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video Making）【限定盤初回特典（封入）】ポストカード （全7種中1種ランダム封入）■数量限定盤 TYPE-B（CD＋DVD）※LIVE会場及び、オフィシャル通販のみの限定販売。※完全数量限定。無くなり次第販売終了。GOD CHILD RECORDS / GCR-259 / ￥2,200（税込） / 2Songs CD & 2Songs DVD + MV Making / ブックレット付き / セルフライナーノーツ付き / Special Limited Edition[Disc-1(CD)]1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜2.桃太郎伝記 〜鬼火〜[Disc-2(DVD)]1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video）2.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video with lyrics）3.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video Making）【限定盤初回特典（封入）】ポストカード （全7種中1種ランダム封入）■通常盤（CD）GOD CHILD RECORDS / GCR-260 / ￥1,100 （税込） / 3Songs CD / ブックレット付き【CD】1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜2.桃太郎伝記 〜鬼火〜3.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Voiceless）【通常盤初回特典（封入）】トレーディングカード （全7種中1種ランダム封入）CD SHOP 店頭にて御予約、ご注文の際は下記の内容をお伝え下さい。1.発売日：2024.11.92.アーティスト名：浅葱3.タイトル名：桃太郎伝記 〜我武者羅〜（ももたろうでんき 〜がむしゃら〜）4.品番：GCR-2605.流通：ダイキサウンド■「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」写真集A4 / 36P / ￥3,500 （税込）―浅葱「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」来賓音楽家（Guest Musicians）―「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」Guitar : 咲人 (NIGHTMARE / JAKIGAN MEISTER)Bass : SHUSE (†яi¢к / La'cryma Christi)Drums : 淳士（ex. SIAM SHADE / BULL ZEICHEN 88）箏：いぶくろ聖志（和楽器バンド / 華風月)津軽三味線：蜷川べに（和楽器バンド）「桃太郎伝記 〜鬼火〜」Guitar : you (ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)Bass : 亜季(Sadie / AXESSORY)Drums : 遠海准司 (己龍)Keyboard : 都啓一 (SOPHIA / Rayflower)MV「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」Guest 出演狗：Bass.亜季(Sadie / AXESSORY)猿：Drums.大城（D）雉：Guitar.ギル（Angelo／ex.Vidoll）9月25日 23時〜Rosen Kranzにて通販予約受付開始Rosen Kranz -Shop-https://rosenkranz.shop-pro.jp/■オフィシャル通販＆会場限定コンプリートセット有り（￥10,000 （税込）数量限定）・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」数量限定盤 TYPE-A（CD＋Blu-ray）・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」数量限定盤 TYPE-B（CD＋DVD）・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」通常盤（CD）・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」写真集・MV撮影時チェキ（1枚・全サイン入り）・Blu-ray 限定スリーブケース（購入特典）・DVD 限定スリーブケース（購入特典）・浅葱特典会参加券1枚（ライブ終演後 or アウトストア）