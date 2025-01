浅葱の<桃太郎伝記 〜我武者羅〜>ツアーの千秋楽がまもなく開催される。それに伴い、ニューシングル「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」、そして「桃太郎伝記 〜鬼火〜」の2曲が配信され、ダウンロードおよびサブスクリプションでのサービスが解禁となった。千秋楽公演の一般チケットは、本日より発売スタート。当日は「桃太郎伝記 〜祝詞呪〜」の限定CDシングルが来場者全員にプレゼントされる。

New Single「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」



数量限定盤 TYPE-A(CD+Blu-ray)/ 数量限定盤 TYPE-B(CD+DVD)/ 通常盤(CD)/ 写真集【会場先行】11月3日(日) 東京・Studio Rosariumより先行販売数量限定盤 TYPE-A、数量限定盤 TYPE-B、通常盤CD、写真集【オフィシャル通販先行】2024年11月9日(土) 発売数量限定盤 TYPE-A、数量限定盤 TYPE-B、通常盤CD、写真集【店頭一般発売】2024年11月9日(土) 発売通常盤(CD)■数量限定盤 TYPE-A (CD+Blu-ray)※LIVE会場及び、オフィシャル通販のみの限定販売。※完全数量限定。無くなり次第販売終了。GOD CHILD RECORDS / GCR-258 / ¥2,200(税込) / 2Songs CD & 2Songs Blu-ray + MV Making / ブックレット付き / セルフライナーノーツ付き / Special Limited Edition[Disc-1(CD)]1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜2.桃太郎伝記 〜鬼火〜[Disc-2(Blu-ray)]1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜(Music Video)2.桃太郎伝記 〜我武者羅〜(Music Video with lyrics)3.桃太郎伝記 〜我武者羅〜(Music Video Making)【限定盤初回特典(封入)】ポストカード (全7種中1種ランダム封入)■数量限定盤 TYPE-B(CD+DVD)※LIVE会場及び、オフィシャル通販のみの限定販売。※完全数量限定。無くなり次第販売終了。GOD CHILD RECORDS / GCR-259 / ¥2,200(税込) / 2Songs CD & 2Songs DVD + MV Making / ブックレット付き / セルフライナーノーツ付き / Special Limited Edition[Disc-1(CD)]1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜2.桃太郎伝記 〜鬼火〜[Disc-2(DVD)]1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜(Music Video)2.桃太郎伝記 〜我武者羅〜(Music Video with lyrics)3.桃太郎伝記 〜我武者羅〜(Music Video Making)【限定盤初回特典(封入)】ポストカード (全7種中1種ランダム封入)■通常盤(CD)GOD CHILD RECORDS / GCR-260 / ¥1,100 (税込) / 3Songs CD / ブックレット付き【CD】1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜2.桃太郎伝記 〜鬼火〜3.桃太郎伝記 〜我武者羅〜(Voiceless)【通常盤初回特典(封入)】トレーディングカード (全7種中1種ランダム封入)CD SHOP 店頭にて御予約、ご注文の際は下記の内容をお伝え下さい。1.発売日:2024.11.92.アーティスト名:浅葱3.タイトル名:桃太郎伝記 〜我武者羅〜(ももたろうでんき 〜がむしゃら〜)4.品番:GCR-2605.流通:ダイキサウンド■「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」写真集A4 / 36P / ¥3,500 (税込)―浅葱「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」来賓音楽家(Guest Musicians)―「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」Guitar : 咲人 (NIGHTMARE / JAKIGAN MEISTER)Bass : SHUSE (†яi¢к / La'cryma Christi)Drums : 淳士(ex. SIAM SHADE / BULL ZEICHEN 88)箏:いぶくろ聖志(和楽器バンド / 華風月)津軽三味線:蜷川べに(和楽器バンド)「桃太郎伝記 〜鬼火〜」Guitar : you (ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)Bass : 亜季(Sadie / AXESSORY)Drums : 遠海准司 (己龍)Keyboard : 都啓一 (SOPHIA / Rayflower)MV「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」Guest 出演狗:Bass.亜季(Sadie / AXESSORY)猿:Drums.大城(D)雉:Guitar.ギル(Angelo/ex.Vidoll)9月25日 23時〜Rosen Kranzにて通販予約受付開始Rosen Kranz -Shop-https://rosenkranz.shop-pro.jp/■オフィシャル通販&会場限定コンプリートセット有り(¥10,000 (税込)数量限定)・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」数量限定盤 TYPE-A(CD+Blu-ray)・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」数量限定盤 TYPE-B(CD+DVD)・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」通常盤(CD)・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」写真集・MV撮影時チェキ(1枚・全サイン入り)・Blu-ray 限定スリーブケース(購入特典)・DVD 限定スリーブケース(購入特典)・浅葱特典会参加券1枚(ライブ終演後 or アウトストア)