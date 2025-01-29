浅葱、桃太郎伝記「我武者羅」配信＆ツアー千秋楽一般チケット発売開始。配布音源試聴動画も公開
浅葱の＜桃太郎伝記 〜我武者羅〜＞ツアーの千秋楽がまもなく開催される。
それに伴い、ニューシングル「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」、そして「桃太郎伝記 〜鬼火〜」の2曲が配信され、ダウンロードおよびサブスクリプションでのサービスが解禁となった。
千秋楽公演の一般チケットは、本日より発売スタート。当日は「桃太郎伝記 〜祝詞呪〜」の限定CDシングルが来場者全員にプレゼントされる。
そして千秋楽ならではのゲストとして淳士、SHUSEのほか、和楽器バンドから箏・いぶくろ聖志、津軽三味線・蜷川べにが参加することも決定している。
また、浅葱と共に長らくDとして活動してきたHIDE-ZOUが最終ゲストとして発表されていたが、加えてLedaも参加を決めたようだ。千秋楽ではまさに他では見られないような豪華な顔ぶれが浅葱に加担し、共に鬼退治に向かう姿を目にできるだろう。
「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」
＜浅葱 単独巡業 二〇二四〜二〇二五「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」＞千秋楽公演
2/12(水)ZEPP SHINJUKU
OPEN 18:00／START 18:30
一般Bチケット（後方立見）：￥7,700（税込・D代別）
一般チケット発売：2025/01/29(水)10:00〜
枚数制限：お一人様4枚まで
・ぴあ
https://w.pia.jp/t/asagi-2425/
・ローソンチケット
https://l-tike.com (Lコード：73072)
・イープラス
https://eplus.jp/asagi/
【Guest】
Bass : SHUSE (†яi¢к / La'cryma Christi)
Drums : 淳士（ex. SIAM SHADE / BULL ZEICHEN 88）
箏：いぶくろ聖志
津軽三味線：蜷川べに
G：HIDE-ZOU
G：Leda
New Single「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」
【会場先行】
11月3日(日) 東京・Studio Rosariumより先行販売
数量限定盤 TYPE-A、数量限定盤 TYPE-B、通常盤CD、写真集
【オフィシャル通販先行】
2024年11月9日(土) 発売
数量限定盤 TYPE-A、数量限定盤 TYPE-B、通常盤CD、写真集
【店頭一般発売】
2024年11月9日(土) 発売
通常盤（CD）
■数量限定盤 TYPE-A （CD＋Blu-ray）
※LIVE会場及び、オフィシャル通販のみの限定販売。
※完全数量限定。無くなり次第販売終了。
GOD CHILD RECORDS / GCR-258 / ￥2,200（税込） / 2Songs CD & 2Songs Blu-ray + MV Making / ブックレット付き / セルフライナーノーツ付き / Special Limited Edition
[Disc-1(CD)]
1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜
2.桃太郎伝記 〜鬼火〜
[Disc-2(Blu-ray)]
1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video）
2.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video with lyrics）
3.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video Making）
【限定盤初回特典（封入）】ポストカード （全7種中1種ランダム封入）
■数量限定盤 TYPE-B（CD＋DVD）
※LIVE会場及び、オフィシャル通販のみの限定販売。
※完全数量限定。無くなり次第販売終了。
GOD CHILD RECORDS / GCR-259 / ￥2,200（税込） / 2Songs CD & 2Songs DVD + MV Making / ブックレット付き / セルフライナーノーツ付き / Special Limited Edition
[Disc-1(CD)]
1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜
2.桃太郎伝記 〜鬼火〜
[Disc-2(DVD)]
1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video）
2.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video with lyrics）
3.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Music Video Making）
【限定盤初回特典（封入）】ポストカード （全7種中1種ランダム封入）
■通常盤（CD）
GOD CHILD RECORDS / GCR-260 / ￥1,100 （税込） / 3Songs CD / ブックレット付き
【CD】
1.桃太郎伝記 〜我武者羅〜
2.桃太郎伝記 〜鬼火〜
3.桃太郎伝記 〜我武者羅〜（Voiceless）
【通常盤初回特典（封入）】トレーディングカード （全7種中1種ランダム封入）
CD SHOP 店頭にて御予約、ご注文の際は下記の内容をお伝え下さい。
1.発売日：2024.11.9
2.アーティスト名：浅葱
3.タイトル名：桃太郎伝記 〜我武者羅〜（ももたろうでんき 〜がむしゃら〜）
4.品番：GCR-260
5.流通：ダイキサウンド
■「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」写真集
A4 / 36P / ￥3,500 （税込）
―浅葱「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」来賓音楽家（Guest Musicians）―
「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」
Guitar : 咲人 (NIGHTMARE / JAKIGAN MEISTER)
Bass : SHUSE (†яi¢к / La'cryma Christi)
Drums : 淳士（ex. SIAM SHADE / BULL ZEICHEN 88）
箏：いぶくろ聖志（和楽器バンド / 華風月)
津軽三味線：蜷川べに（和楽器バンド）
「桃太郎伝記 〜鬼火〜」
Guitar : you (ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)
Bass : 亜季(Sadie / AXESSORY)
Drums : 遠海准司 (己龍)
Keyboard : 都啓一 (SOPHIA / Rayflower)
MV「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」Guest 出演
狗：Bass.亜季(Sadie / AXESSORY)
猿：Drums.大城（D）
雉：Guitar.ギル（Angelo／ex.Vidoll）
9月25日 23時〜Rosen Kranzにて通販予約受付開始
Rosen Kranz -Shop-
https://rosenkranz.shop-pro.jp/
■オフィシャル通販＆会場限定コンプリートセット有り（￥10,000 （税込）数量限定）
・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」数量限定盤 TYPE-A（CD＋Blu-ray）
・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」数量限定盤 TYPE-B（CD＋DVD）
・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」通常盤（CD）
・"浅葱" 「桃太郎伝記 〜我武者羅〜」写真集
・MV撮影時チェキ（1枚・全サイン入り）
・Blu-ray 限定スリーブケース（購入特典）
・DVD 限定スリーブケース（購入特典）
・浅葱特典会参加券1枚（ライブ終演後 or アウトストア）