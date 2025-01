ゴスペラーズが、最新曲を収録したニューシングル「will be fine feat. Anly」を3月26日に発売することを発表した。現在放送中のTVアニメ『天久鷹央の推理カルテ』のエンディングテーマである「will be fine feat. Anly」。本楽曲は、シンガーソングライター・Anlyをゲストボーカルに迎え、ゴスペラーズとの6人のハーモニーで届けるバラードだ。アニメへの書き下ろしでメンバーの安岡 優が作詩、黒沢 薫が作曲しており、サウンドプロデュースにYaffleを迎え、洗練されたサウンドで届けるゴスペラーズの最新作となっている。本楽曲はすでに各音楽配信サービスにて1月2日より先行配信が開始している。

リリース情報



▲初回生産限定盤ジャケット写真 ▲初回生産限定盤ジャケット写真

▲通常盤ジャケット写真 ▲通常盤ジャケット写真

ニューシングル「will be fine feat. Anly」3月26日(水)発売予約URL:https://kmu.lnk.to/wbf_CD※「will be fine feat. Anly」先行配信中配信URL:https://kmu.lnk.to/willbefine◆仕様・初回生産限定盤(CD + Blu-ray)※三方背BOX仕様1,650円(税込)/ KSCL-3575〜3576・通常盤(CD)1,100円(税込)/ KSCL-3577◆収録曲 ※初回盤・通常盤共通1. will be fine feat. Anly2. will be fine feat. Anly (Instrumental)3. will be fine feat. Anly (No Lead ver.)4. will be fine feat. Anly (TV size ver.)◆初回生産限定盤 特典Blu-ray 収録内容1. will be fine feat. Anly (Music video)2. will be fine feat. Anly (TV non credit ver.)