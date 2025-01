さかいゆうが、8枚目となるオリジナルアルバム『PASADENA』を3月19日にリリースすることを発表した。今作は、メジャーデビュー前にロサンゼルスと渋谷で切磋琢磨した2000年代の音楽的ルーツに立ち返り、そのロサンゼルスと東京で4曲ずつ制作されたHip Hop / R&Bフレイヴァー溢れる新曲8曲に、2024年配信のみでリリースされたニューヨーク録音の3曲をボーナストラック収録した全11曲となっている。

アルバムの中から先行配信されミュージックビデオも公開となった「Gotta Get Up feat. magora」は、マライア・キャリー、 アヴリル・ラヴィーン、ジョン・レジェンドなど錚々たるアーティストを手掛けるプロデューサー兼ソングライター・ジャスティン・グレイと、アッシャー、TLCらを手掛けたアニータ・マクラウドの2人とロサンゼルスで共作した楽曲で、日本に戻ってYouTube登録者240万を超えるKevin's English Roomに所属するmagoraをゲストボーカルに迎えて仕上げられたグルーヴィーなR&B曲だ。

リリース情報

■配信シングル

「Gotta Get Up feat. magora」

配信中:https://SakaiYu.lnk.to/GottaGetUpfeatMagora



■8thアルバム『PASADENA』

2025年3月19日(水)発売

初回限定盤(CD+Blu-ray) UMCA-19072 6,380円(税込)

通常盤(CD)UMCA-10159 3,520円(税込)



◆CD収録曲

1. PASADENA

2. Definitely

3. Gotta Get Up feat. magora

4. 甘くない危険な香り

5. アイのマネ

6. What About You feat. Kダブシャイン

7. 諸行無JOY

8. Understanding feat. PUSHIM

Bonus Tracks

9. 縄文のヒト

10. 虫

11. 蘇州夜曲



◆Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ付属

<さかいゆうTour 2024 〜プレイリスト[白と黒]〜>

2024.3.31 LINE CUBE SHIBUYA

まなざし☆デイドリーム

薔薇とローズ

SHIBUYA NIGHT

よさこい鳴子踊り

崇高な果実

21番目のGrace

Room

時季(とき)は巡る

ジャスミン

ピエロチック

縄文のヒト

Freedom Freeway

ストーリー

ハッピー☆ブギ

君と僕の挽歌

ほか

▲ジャケット写真 ▲ジャケット写真

関連リンク

◆さかいゆう オフィシャルサイト

◆さかいゆう オフィシャルX

◆さかいゆう オフィシャルInstagram

◆さかいゆう オフィシャルYouTubeチャンネル

◆さかいゆう オフィシャルTikTok

他にもアルバムタイトル曲になった「PANADENA」は、ブリトニー・スピアーズ、ケリー・ローランド、ティンバランドらの楽曲を手掛けたナッシュ・オーヴァーストリートと共作されていたりと、ワールドスタンダードな楽曲が揃っている。また東京で制作された楽曲にも、フィーチャリングでKダブシャインやPUSHIMといったJ-Hip Hop / Reggae界のレジェンドの名前が並んでいる。なお、アルバムタイトルの『PANADENA』(読み:パサデナ)はさかいが当時居住していたロサンゼルス郊外の街の名前から取られたという。初回限定盤には、15周年を記念したベストアルバムのリリースにあわせて、2024年3月31日にLINE CUBE SHIBUYAで開催された<さかいゆうTour 2024 〜プレイリスト[白と黒]〜>も映像収録されており、代表曲を網羅したそのステージも必見だ。◆ ◆ ◆■さかいゆう「Gotta Get Up feat. magora」についてのコメントmagoraくんとのボーカルレコーディングは、とにかく楽しかったです。彼が連れて来てくれたスタッフさん達も、皆さんナイスキャラで、この曲が必要とする明るくポジティブな一体感がレコーディングの間中スタジオに流れていました。ただ、単なるパーティーソングではなく、今の世の中に目を向けた、重力をしっかり感じる歌詞にしたくて、magoraくんと言葉のJam Sessionを数回重ねました。それがとても刺激的で、結果的に自分たちなりの“POLITICAL PARTY SONG”になったと感じております。◆ ◆ ◆■magora「Gotta Get Up feat. magora」についてのコメント大学生だった頃、アカペラを通して深い音楽の世界の入り口を初めて覗きました。知れば知るほど音楽の世界は美しく、そして広大でした。数多の音が渦巻く海の中で、僕は1人の「本当にすごいシンガー」を見つけました。絹のように繊細に語りかけてくる声、ソウルフルにゆれる力強いビブラート、僕が好きなジャズやR&Bを感じさせるアレンジ…。これだ…!と思ったのをよく覚えています。僕はこれがやりたいんだ!と。いつかこんな風に弾き、歌えるようになりたい、と。そこから彼の歌を聴き、彼のインタビューを聞き、動画を見ました。彼が好きだという音楽を聴き、シンガーを調べ、モノマネしました。いつか彼のように音楽ができる日が来たらいいな、と願いながら。あれから10年弱。まさか彼と一緒に音楽ができる日が来るなんて。憧れ。さかいゆうさん、本当にありがとうございました…!◆ ◆ ◆