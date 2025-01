HEY-SMITH、coldrain、SiMの3バンドによるムーブメント「TRIPLE AXE」。更なる飛躍を求め、2024年にツアー活動を一旦封印することを決断したが、その“LAST TOUR”ファイナルとなった、幕張メッセイベントホールの模様を完全収録したライブDVD・Blu-ray『TRIPLE AXE -THE LAST TOUR in Makuhari-』が3月26日に発売されるが、その中から、coldrain「VENGEANCE」のライブ映像が公開された。

「VENGEANCE」は、ヘヴィなサウンドながら煌びやかな雰囲気を醸し出し、Masato(Vo)の凄まじく破壊力のあるボーカルが満員の幕張メッセイベントホールに響き渡った楽曲だ。

ライブDVD・Blu-ray『TRIPLE AXE -THE LAST TOUR in Makuhari-』には、HEY-SMITH、coldrain、SiMそれぞれのライブ映像に加え、TRIPLE AXEとしてステージに立った模様も含め完全収録している。さらに、これまでのTRIPLE AXEの歴史を辿る、この作品の為だけに編集されたスペシャルドキュメント映像も収録される。ライブ・ドキュメントが収録される通常盤に加え、”TRIPLE AXE LOGO” T-SHIRT 限定カラーが付いた予約限定生産盤も発売される。各CDショップ・オンラインサイトにて2月9日までの予約で確実に手に入るので、ぜひ早めにチェックして欲しい。

リリース情報



LIVE DVD・Blu-ray『TRIPLE AXE -THE LAST TOUR in Makuhari-』2025年3月26日(水)発売◆予約限定生産盤(ライブ+ドキュメント+Tシャツ)予約受付期間:2025年2月9日(日)23:59まで・DVD:8,800円(税込)・Blu-ray:9,900円(税込)”TRIPLE AXE LOGO” T-SHIRT 限定カラー(Size:Kids・S・M・L・XL・XXL).優ぅ咫次濂色白×ピンク◆通常盤(ライブ+ドキュメント)・DVD:5,500円(税込)・Blu-ray:6,600円(税込)◆TRACK LIST(全形態共通)-HEY-SMITH-Be The OneSay My NameFellowship AnthemInto The SoulI'm In DreamI BelieveDrug Free JapanEndless SorrowGo Back HomeOverLiving In My SkinGoodbye To Say HelloSummer BreezeDon't Worry My FriendLet It PunkWe Sing Our SongCome Back My Dog-SiM-Get Up, Get UpAmyFaster Than The ClockThe RumblingBlah Blah BlahRosso & DryKiLLiNG MEf.a.i.t.h-coldrain-VENATo Be AliveCut MeDie tomorrowENVYVENGEANCEInside Of MeNEW DAWNThe RevelationFinal destination-TRIPLE AXE-15MANIAXALL FOR NOWSiLENT DUBSiLENT WAR-Document of TRIPLE AXE-◆オリジナル法人特典Amazon:オリジナルビジュアルシート(3枚セット)楽天ブックス:オリジナルボンフィン(2個セット)セブンネットショッピング:オリジナルマルチショルダーバッグタワーレコード:オリジナルクリアファイル