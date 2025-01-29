04 Limited Sazabys、1/29発売の新作EP『MOON』より「magnet」のMV公開
04 Limited Sazabysが、約2年半ぶりの新作となるEP『MOON』をリリース。リード曲となる「magnet」のミュージックビデオを公開した。
4曲入りのEP『MOON』の1曲目を飾る「magnet」は、きらきらと疾走するメロディックチューン。遠く離れた存在になったとしても、夜空に瞬く星を見上げればいつだって思い出せる、こちらが光ってたら向こうからも見えるという思いをのせたエモーショナルな楽曲。その夜空の中でも一番目立つ月の引力から、自然と引き合う磁力を連想して「magnet」という曲名が付けられた。ミュージックビデオは田辺秀伸が手がけており、GENの地元である愛知県の豊橋市内の夜空の下、撮影された。
リリース情報
2025年1月29日(水)リリース
COZA-2154~5 / \2,200(税込)
［CD］
01. magnet
02. GATE
03. Kick it
04. mottö (JUDY AND MARY cover)
[Blu-ray]
YON FES 2024 Live & Documentary
※プレイパス対応 (Blu-rayのみ対応)
特典など詳細は『MOON』特設サイトをチェック
https://www.04limitedsazabys.com/feature/moon
ライブ・イベント情報
3月24日(月) KT Zepp Yokohama
3月27日(木) 新潟LOTS
3月30日(日) Zepp Sapporo
4月3日(木) Zepp Osaka Bayside
4月4日(金) Zepp Fukuoka
4月6日(日) BLUE LIVE HIROSHIMA
4月9日(水) Zepp Haneda
4月10日(木) Zepp Haneda
4月13日(日) 仙台GIGS
4月16日(水) Zepp Nagoya
4月17日(木) Zepp Nagoya
＜チケット＞
https://sp.04limitedsazabys.com/
関連リンク
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