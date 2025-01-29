NOISEMAKER、主催フェス＜KITAKAZE ROCK FES. 2025＞出演アーティスト第1弾解禁。Dragon Ash、The BONEZの出演決定
NOISEMAKERが、自身主催フェス＜KITAKAZE ROCK FES. 2025＞の出演アーティスト第1弾を発表した。
第一弾の発表では、Dragon Ash、The BONEZの出演が決定した。毎年歩みを止めずに開催してきた＜KITAKAZE ROCK FES＞かつ、NOISEMAKERだからこその、かなり熱いラインナップとなっている。
今回の解禁に伴い、チケットは現在2次先行受付中となっている。以降のアーティスト発表も期待されるので楽しみにお待ちいただきたい。
公演情報
・日程：2025年4月20日（日）OPEN / START 15:00 / 16:00
・会場：北海道・Zepp Sapporo
・出演者：NOISEMAKER、Dragon Ash、The BONEZ and more…
［チケット］
オフィシャル2次先行受付中
URL：https://w.pia.jp/t/kitakazerockfes2025/
受付期間：〜2025年2月2日（日）23:59
◆問い合わせ：マウントアライブ（050-3504-8700｜平日11:00〜18:00）
関連リンク
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