2024年10月23日からスタートした、BMSG所属の育成生“BMSG TRAINEE”による全国ツアー<BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024>。このツアーファイナルとなる東京・Zepp Haneda公演の模様を収めた映像作品の予約が、本日1月29日より開始された。本公演には13人のBMSG TRAINEEのほか、SKY-HI、edhiii boi、REIKOがサプライズゲスト出演。RUI、TAIKI、KANONによるポケモンアニメ『POKÉTOON』タイアップ曲「Forked Road」も披露された。

『 BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024』



品番: BMSG-0023価格: 定価 \5,500 (税抜価格 \5,000)発売日: 2025/3/8(土)より順次発送予定仕様: ブルーレイ1枚組、P16ブックレット付き収録曲数: 24曲+ビハインド映像発売元・販売元:株式会社BMSG※数量限定盤B-Town特典:RUI, TAIKI, KANON オリジナルポストカード3種セット/全3種(ランダム配布)※一部直筆サイン入り収録曲1. Brave Generation -BMSG United Remix- / RUI, TAIKI, KANON, SKY-HI, edhiii boi, REIKO2. 14th Syndrome / RUI, TAIKI, KANON, SKY-HI, edhiii boi, REIKO3. Betrayal Game / RUI, TAIKI, KANON4. SOS / RUI, TAIKI, KANON5. 声 / RUI, KANON6. クリスマス・イブ / RUI, KANON7. ICE / RUI, TAIKI, KANON, REIKO8. Softly / RUI, TAIKI, KANON, REIKO9. So Good / KANON, REIKO10. SUPER IDOL / REN, KAIRI, RYOMA, GOICHI11. Salvia / REN, KAIRI, YUTA, KEITO, KEI, RAIKI12. Milli-Billi / REN, KAIRI, KEI, COTA, TAICHI13. MC (バラエティーコーナー)14. CAME TO DANCE / RUI, TAIKI, KANON, BMSG TRAINEE(ALL)15. Boom Boom Back / RAIKI, COTA, TAICHI, RYOMA, GOICHI16. Message / YUTA, KEITO, KEI, RAIKI, TAICHI, RYOMA, GOICHI17. Nightmare / RUI, TAIKI, edhiii boi18. 飛行船 / RUI, TAIKI, KANON19. KARATE KID / TAIKI20. 24/7 / TAIKI21. 星が会うその日まで / RUI22. Make you… / KANON23. Thinkin' bout you / RUI, TAIKI, KANON24. Forked Road / RUI, TAIKI, KANON25. D.U.N.K. / RUI, TAIKI, KANON, BMSG TRAINEE(ALL), SKY-HI, edhiii boi, REIKO