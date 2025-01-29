映像作品『BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024』、予約開始
2024年10月23日からスタートした、BMSG所属の育成生“BMSG TRAINEE”による全国ツアー＜BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024＞。このツアーファイナルとなる東京・Zepp Haneda公演の模様を収めた映像作品の予約が、本日1月29日より開始された。
本公演には13人のBMSG TRAINEEのほか、SKY-HI、edhiii boi、REIKOがサプライズゲスト出演。RUI、TAIKI、KANONによるポケモンアニメ『POKÉTOON』タイアップ曲「Forked Road」も披露された。
販売はBMSG OFFICIAL WEB SHOP限定。
『 BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024』
価格: 定価 \5,500 (税抜価格 \5,000)
発売日: 2025/3/8(土)より順次発送予定
仕様: ブルーレイ1枚組、P16ブックレット付き
収録曲数: 24曲+ビハインド映像
発売元・販売元:株式会社BMSG
※数量限定盤
B-Town特典：RUI, TAIKI, KANON オリジナルポストカード3種セット／全3種（ランダム配布）※一部直筆サイン入り
収録曲
1. Brave Generation -BMSG United Remix- / RUI, TAIKI, KANON, SKY-HI, edhiii boi, REIKO
2. 14th Syndrome / RUI, TAIKI, KANON, SKY-HI, edhiii boi, REIKO
3. Betrayal Game / RUI, TAIKI, KANON
4. SOS / RUI, TAIKI, KANON
5. 声 / RUI, KANON
6. クリスマス・イブ / RUI, KANON
7. ICE / RUI, TAIKI, KANON, REIKO
8. Softly / RUI, TAIKI, KANON, REIKO
9. So Good / KANON, REIKO
10. SUPER IDOL / REN, KAIRI, RYOMA, GOICHI
11. Salvia / REN, KAIRI, YUTA, KEITO, KEI, RAIKI
12. Milli-Billi / REN, KAIRI, KEI, COTA, TAICHI
13. MC (バラエティーコーナー)
14. CAME TO DANCE / RUI, TAIKI, KANON, BMSG TRAINEE(ALL)
15. Boom Boom Back / RAIKI, COTA, TAICHI, RYOMA, GOICHI
16. Message / YUTA, KEITO, KEI, RAIKI, TAICHI, RYOMA, GOICHI
17. Nightmare / RUI, TAIKI, edhiii boi
18. 飛行船 / RUI, TAIKI, KANON
19. KARATE KID / TAIKI
20. 24/7 / TAIKI
21. 星が会うその日まで / RUI
22. Make you… / KANON
23. Thinkin' bout you / RUI, TAIKI, KANON
24. Forked Road / RUI, TAIKI, KANON
25. D.U.N.K. / RUI, TAIKI, KANON, BMSG TRAINEE(ALL), SKY-HI, edhiii boi, REIKO