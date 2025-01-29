YOSHIKI、米ロサンゼルス山火事発生から約3週間。30年間活動の拠点に置くこの地への想いを語る
米ロサンゼルスの山火事発生から約3週間。YOSHIKIが現地ロサンゼルスから、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信されるYOSHIKI CHANNELに2日連続で生出演することが決定した。
2日間の放送開始時間は、日本時間1月31日19時30分（現地L.A.時間31日 2時30分）、2月1日15時30分（現地L.A.時間 31日22時30分）。1月31日は音声で生出演、2月1日は映像に生出演する予定だ。
続く翌日のDay2では、昨年11月の誕生日以来、初めてYOSHIKI CHANNELの映像に生出演し、ファンの質問に直接答える特別企画を実施予定。火災の影響もあり鬱状態であることをXにポストしていたYOSHIKIだったが、体調を考慮した上で生出演することを決めたという。
『YOSHIKI CHANNEL』
米ロサンゼルス 山火事発生から約3週間
YOSHIKI、30年間活動の拠点に置くロサンゼルスへの想いDay1
ひろゆき氏によるパリ⇄ L.A.中継インタビュー
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
・日本語放送 https://youtube.com/live/seE0phsdL9c
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/oDO14g48S5o
・ニコニコチャンネル（日本）https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2209660
◾︎Day2：2/1（土）15:30（現地L.A. 時間22:30）
米ロサンゼルス 山火事発生から約3週間
YOSHIKI、30年間活動の拠点に置くロサンゼルスへの想い Day2
YOSHIKI今年初となる映像生出演
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
・日本語放送 https://youtube.com/live/YD2kWf6Jz-Q
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/IuqjBKfRdf8
・ニコニコチャンネル（日本）https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2209660
関連リンク
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◆YOSHIKI オフィシャルInstagram