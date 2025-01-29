ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¡¡30ºÐ¤ÎÄ©Àï¤Ë¶Ã¤¡¢·üÇ°»ØÅ¦¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹½½Ê¬¡×¡Ú¸«²ò¡Û
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡ÃÂÀÅÄ¹¨²ð¡Û¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ²ÃÆþ¤Ç¸Å¶¶¤¬¥ì¥ó¥Ì¤Ø
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤Ï1·î27Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ìó3Ç¯È¾²á¤´¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤«¤éÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¡£¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¸Å¶¶¤Ï2021Ç¯7·î¤ËJ1¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥é¥ÖÄÌ»»165»î¹ç¤Ç85ÆÀÅÀ¤È²¤½£¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÁª¤ó¤À¡£º£µ¨¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÄãÌÂ¤¹¤ë¥ì¥ó¥Ì¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ÂÀÅÄ»á¤â¡Öº£¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤¤¤í¤¤¤í¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¿´¶¤òÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º»á¡Ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Á°Ç¤¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¡Ê¸½¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ç¸Å¶¶¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤È¤¢¤Þ¤ê³è¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ÜÀÒ·èÃÇ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡°ì»þ¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à°ÜÀÒ¤Î±½¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¸Å¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¥é¥¤¥ó´Ö¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¤¹¤ëÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆîÌî¡ÊÂó¼Â¡ËÁª¼ê¤ä°ËÅì¡Ê½ãÌé¡ËÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼¡Ê·ÉÅÍ¡ËÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ºÙ¤«¤¤¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¤ä°ì½Ö¤Î¥¥ì¡¢¼éÈ÷¤Î¸¥¿ÈÀ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥Ì¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥ó¥Ì¤Ïº£µ¨¹ß³Ê·÷Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¡Ö¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¼çÂÎ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤âÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢¸Å¶¶Áª¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤É¤¦½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ÈÂÀÅÄ»á¤â·üÇ°¤¹¤Ù¤ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤¬¡Ö¤¿¤À¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ç°Õ³°¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥ë¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¸Å¶¶Áª¼ê¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢ÆÀÅÀÎÌ»º¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤¦¡È¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ²ÃÆþ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡Ö¤¢¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¸Å¶¶¤Ë¡¢ÂÀÅÄ»á¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥ÌÉâ¾å¤¤Ã¤«¤±¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£¡Ö¿·Å·ÃÏ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬ºÆ¤ÓÂåÉ½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¸Å¶¶¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë