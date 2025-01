国内HIP HOP/R&Bレーベル・AOTLが手掛けるHIP HOP/R&Bコンピレーションシリーズ最新作『X-FACTOR 3』が、1月31日(金)に発売されることが決定した。今回の発表に合わせて、トラックリストが公開となった。すでに発売となっている3House、Flower.farによる「U&I」(Prod. GooDee, THESIXDAYTONA)、Kohjiya, Cyprusによる「No Love」 (Prod. Mellow In Da Street)、CFN Malik, M3R, IOによる「Faith」などが収録される。

『X-FACTOR 3』2025年1月31日(金)リリースLabel:AOTL/Futilus=収録曲=1. No Love - Kohjiya, Cyprus (Prod. Mellow In Da Street)Lyric: Kohjiya, CyprusMusic: Mellow In Da StreetMixed and Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio2. 難破船 - Dexus Ogawa, tofubeats (Prod. Dexus Ogawa, THESIXDAYTONA)Lyric: Dexus Ogawa, tofubeatsMusic: Dexus Ogawa, THESIXDAYTONAMixed by I-DeA @ FLS 6th LabMastered by Ryusei @ ebonyeyes studio3. Faith - CFN Malik, M3R, IO (Prod. Jay Uncut)Lyric: CFN Malik, M3R, IOMusic: Jay UncutMixed and Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio4. I Wanna Be Rich - Jin Dogg (Prod. Neetz)Lyric:Jin DoggMusic: NeetzMixed and Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio5. Show Me Love - MUD, BiLL, C.O.S.A. (Prod. Neetz)Lyric: MUD, BiLL, C.O.S.A.Music: NeetzMixed and Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio6. Magic Hour - 3House, GooDee, Ryohu (Prod. GooDee)Lyric: 3House, GooDee, RyohuMusic: GooDeeMixed and Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio7. U&I - 3House, Flower.far (Prod. GooDee, THESIXDAYTONA)Lyric: 3House, Flower.farMusic: GooDee, THESIXDAYTONAMixed by I-DeA @ FLS 6th Lab (M2)Mixed by Ryusei @ ebonyeyes studio (M1,M3-M7)Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studioArtwork: DOPEA&R: THESIXDAYTONA, KORK, Ryouichi FujinumaMusic Coordination: STEELO (M3)