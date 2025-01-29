ËÌ¸ý¿º²Ö¡¢¾â¤È¥«¥¹¥Æ¥é¥·¡¼¥ó¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ë¡Ö»ä¤¬¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ê¡×
¡¡Âè£µ£´²óÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ¼øÍ¿¼°Åµ¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Çºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎÂç¾Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥È¥é¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Í¥¾¡¼Ô¤À¤±¤¬ÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¶¥µ»¾ì¤Î¾â¤òÎÏ¶¯¤¯ÌÄ¤é¤¹¥·¡¼¥ó¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ç¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¤â¤°¤â¤°¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ËÌ¸ý¤Î¸ùÀÓ¤Ç¡¢¤ä¤êÅê¤²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏºòÇ¯¤«¤é°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡Ö¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò³§¤µ¤óËº¤ì¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£