【「トムとジェリー」×タリーズコーヒーコラボレーション】開催期間:2月5日~

タリーズコーヒージャパンは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」とのコラボレーション商品を2月5日より発売する。

ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが人気のアニメーションシリーズ「トムとジェリー」。タリーズコーヒーでは2020年より様々なコラボレーションを実施しており、第6弾となる今回は“春の訪れを感じながら幸せなコーヒータイムを過ごしてほしい”という思いが込められた「Time for coffee! Be happy!」をテーマに、桜と融合させたドリンクやフードなど様々な商品が展開される。

本コラボレーションでは、タフィーたちがコーヒータイムを楽しむ姿が描かれた限定デザインカップや、初登場となる「トムとジェリー」の日本オリジナルアニメーション「とむとじぇりーごっこ」と桜を合わせた、タリーズオリジナルのデザインを施した商品など、コラボならではユニークな世界観を楽しめる。

コラボ商品の発売に先駆けてメディア向けの試食会が実施されたので、本稿では撮り下ろしを中心にそのレポートをお届けする。

□「トムとジェリー」×タリーズコーヒーコラボレーションのページ

春らしい2種のドリンクが登場! +990円で貰えるもふもふスリーブが可愛い

今回のコラボでは、春らしさを感じることができる2種のドリンクが登場。やさしい甘さのカフェラテに春らしい色合いのチョコフレークが散りばめられ、まるで桜が舞っているかのような華やかな見た目の「桜舞う ハニークリームラテ」と、ふんわりと桜香る優しい甘みのロイヤルミルクティーにホイップ、バニラ風味の桃ソース、ラズベリーソースを合わせまるで「ピーチメルバ」を味わいを楽しめる「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー」が販売される。

いずれもベースとなるカフェラテ、ロイヤルミルクティーに春らしいフレーバーが加わり、甘さや酸味などがバランス良く合わさりとても飲みやすい仕上がりになっている。大きさはTallサイズのみで、ホットとアイスが選択可能。ちょっとしたティータイムや街ぶらのお供など、様々なシチュエーションで一足早く春らしさを楽しめそうだ。

また、カップはキャラクターたちがコーヒータイムを楽しむ姿が描かれた限定デザインとなっているところも注目ポイント。さらに、このドリンク1杯購入につき+990円で「トムとジェリー もふもふスリーブ」を付けることもできる。この耳が立体の顔型スリーブは手触りが良く、リストバンドとしても利用できるとのことだ。数量限定(各店舗で数は異なる)となっているので、確実に手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

左:&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー 右:桜舞う ハニークリームラテ 各705円(HOT/ICED Tallサイズのみ)

カップのデザインも可愛い

こちらはコラボドリンク注文時に+990円で付けれる「トムとジェリー もふもふスリーブ」。それぞれ展開時期が異なる

トムとジェリー もふもふスリーブ (トム)は2月5日より ※2月5日のみ1人ドリンク2杯までの購入制限あり

トムとジェリー もふもふスリーブ (ジェリー)は2月12日より

コラボドリンクを上からパシャり。春らしいトッピングで見た目も華やか

「とむとじぇりーごっこ」のイラスト使用パッケージはファン必見! ユニークなフードが多数登場

コラボドリンクと合わせて注文したいのが同時販売されるフードの数々。フードも春らしさを感じられるこの時期ならではものとなっていてかなり魅力的なのだが、“トムジェリ”ファンとして注目したいのはそのパッケージだ。

今回のコラボではカフェでは初だという、日本オリジナルアニメーション「とむとじぇりーごっこ」のイラストを使用した商品が展開されていて、これが堪らなく可愛い。使用されているイラストはコラボ用に描き下ろされたものとなっているので、ぜひ注目していただきたい。

とむとじぇりーごっこ プチグミ いちご味 345円

「とむとじぇりーごっこ」の愛らしいパッケージ

グミは若干ハードめ。小さい子どもに嬉しいフードメニューだ

とむとじぇりーごっこ さくらスティック クランベリー 390円

もっちり食感の生地にドライクランベリーと桜餡を合わせている。華やかな味わいに春を感じられる一品だ

とむとじぇりーごっこ さくらミニロール もも&いちご 390円

こちらも「とむとじぇりーごっこ」のイラストがめちゃかわ。キャラに加えて文字のフォントなど全部可愛い

イラストは商品を包むシートに描かれていて、パッケージとは別で取っておける

もちろん、いつものポップな“トムジェリ”イラスト商品も多数用意されている。中にはぺちゃんこになったトムがデザインされた「トムとジェリー ハムとチーズのぺちゃんこサンド」といったユニークなフードもあり、アニメの世界観をたっぷり楽しめる。

それぞれのフードを試食したが、味の美味しさに加え、かなり食べ応えがあるのも好感触。しっかりお腹を満たしたい時や、コーヒータイムと合わせての間食にもぴったりだと感じた。さらには、「プチグミ」といった小さな子ども向けの商品もあるので、家族で気軽に足を運べるの嬉しいポイントだ。

トムとジェリー 桜香るキャンディーストロベリードーナツ 390円

トロベリー風味のしっとり生地にホワイトチョコとストロベリーチョコでコーティング。つぶつぶは春らしい色合いのキャンディーだ

トッピングによってザクザク食感も楽しめた

トムとジェリー ハムとチーズのぺちゃんこサンド 495円

パッケージはぺちゃんこになったトムをデザイン。“トムジェリ”と言えば、なコミカルなイラストだ

商品の見た目もかなり面白い。アニメに出てきそうなサンドになっている

トムとジェリー ベーグルサンド ベリーベリーマスカルポーネ 420円

生地にドライクランベリーを練りこみ、もっちりとしたベーグルにストロベリー&マスカルポーネフィリングをサンド。酸味がとても良いアクセントになってる

トムとジェリー 桜香るストロベリーレアチーズムース 555円 表面のマーブル模様が満開の桜をイメージしている

バラエティ豊かなフードが勢揃いしているので、ドリンクと合わせてぜひ楽しんでほしい

コーヒータイムを楽しむキャラクターたちが可愛くデザイン! 激カワなコラボグッズも販売

コラボ期間中はドリンクとフードのほか、本コラボ限定のオリジナルグッズが店頭で販売される。トムがドリンクを美味しそうに見ている表情がデザインされた大きめのエコバッグ、可愛いデザインのポーチ付きシングルサーブなど、いずれもここでしか手に入らない商品となっている。

キャラクターたちがコーヒータイムを楽しむ姿がデザインされたグッズがズラり。コレクションアイテムとして集めたくなるものばかりだが、普段使いでもしっかり活躍してくれそうだ

トムとジェリー タリーズカード&カラビナ付きマルチケース 1,680円~

タリーズジップス シングルサーブ マイルド101 1,420円

シングルサーブは3枚入り。中身を取り出した後のポーチは様々な用途で使用できそうだ

マイルド101 1,395円(200g) “トムジェリ”パッケージが可愛い

トムとジェリー コーヒービーンズポーチ付き エコバッグ 2,180円

裏はトムの顔が大胆デザイン。トムの手が表と裏で繋がっている

使わない時は丸めて収納可能

柔らか素材で簡単に畳めてかなりコンパクトになるので便利だ

トムとジェリー グロサリートート(ジェリー) 3,190円

コーヒーを楽しむジェリーの後ろ姿の刺繍が可愛いすぎる。チーズ色のロゴもアクセントになって良い感じだ

内ポケットもあり、お出かけにぴったり。大きめサイズで物も取り出しやすそうだ

また、タリーズコーヒー公式楽天市場店の限定アイテムとして、2月5日11時より「トムとジェリー シースルーマルチバッグ」、「トムとジェリー ステンレスマグタンブラー (ジェリー)」、「トムとジェリー シースルーコースター (サーバー)」が販売される。

どれもトム、ジェリーをはじめとするキャラクターたちがコーヒータイムを楽しむ様子が可愛くデザインされており、自分用のほかギフトとしても喜ばれそうなアイテムになっているので、コラボメニューと合わせてこちらもチェックしてみてほしい。

こちらはタリーズコーヒー 公式楽天市場店 限定アイテム。2月5日11時より販売開始

トムとジェリー シースルーコースター (サーバー) 1,480円

トムとジェリー ステンレスマグタンブラー (ジェリー) 3,700円

蓋つきなので保冷・保温も可能。アウトドアやオフィス用にぴったりだ

トムとジェリー シースルーマルチバッグ 2,580円

ジェリーとタフィーが“COFFEE”の文字を描いているイラストをプリント。中が見えるので推しぬいなどを入れるのにも良さそう

「トムとジェリー」×タリーズコーヒーコラボレーションは2月5日より開始。“トムジェリ”商品、そして春を感じられるこの時期ならではのオリジナルメニューを楽しめるので、この機会にタリーズコーヒーへ立ち寄ってみてはいかがだろうか。

期間中は商品の袋がコラボ仕様に

春らしい柄とキャラクターイラストが可愛い

袋のサイド面も抜かりなし

「トムとジェリー」85周年を記念したロゴも今年限定だ

店内POPなどで確認できるキービジュアルも可愛い

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)