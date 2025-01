「 I′m over the moon.」の意味は？月を超える！？直訳だと意味が通じない！

果たして、正解は?

正解は「すごくうれしい」でした!

直訳すると違和感のある文章になりますが、このフレーズからは「月を超えてしまうほどうれしい!」というイメージが伝わってきますね。

大喜びしているときに使うことがでいます。

A:「I heard that you got accepted to a university.」

(大学に合格したらしいね)

B:「Yes. I'm over the moon!」

(そうなの。めっちゃうれしい!)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。