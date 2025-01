ONE N' ONLY・山下永玖が29日、都内で行われた映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏-』(2月14日公開)の完成披露上映会に登壇。ファンへのメッセージを語った。イベントの最後に代表してファンへのメッセージを求められ、本作のタイトルにちなんだ登壇者が「◯◯キング」を決めるコーナーで熱気が高まった会場に「すみません、めちゃくちゃ暑いです」とつぶやき笑いを誘った山下。「2年越しの物語ということで、それぞれがパワーアップしてますけれども、一人ひとりが魂込めて、気合を入れてのぞんだのでそこもみなさんに届いてほしいなと思います」とし、「夢と仲間という究極の選択がありますけども、みなさんにもそれぞれ選択肢があると思うんですけど、この作品を観て、自分の思うままに突き進んでもらいたいなと思います」とメッセージ。「ぜひみなさんに、この作品が一人でも多くの人に届けばうれしいです。今日は本当にありがとうございました!」と感謝の言葉で締めくくった。

前作となる2023年3月に劇場公開された映画『バトルキング!!-We’ll rise again-』は、ただけんかばかりしているだけのヤンキーだった主人公の高坂源二郎(ONE N’ONLY・山下永玖)が、ダンスに打ち込む少女・可乃(櫻ありさ)との出会いにより、一度は諦めたダンスと再び向き合い、仲間とともに夢を見つけていくストーリー。2月14日(序奏)と3月14日(終奏)に2作連続で公開される今作では、前作の2年後、源二郎、直江愛之助(ONE N’ONLY・高尾颯斗)、甲斐玄武(ONE N’ONLY・草川直弥)、鞍馬憲一郎(ONE N’ONLY・上村謙信)、真田晋作(ONE N’ONLY・関哲汰)、早乙女以蔵(ONE N’ONLY・沢村玲)からなる「Jackpoz」が、「夢」と「仲間」の間で葛藤する姿を丁寧に描く。後編「終奏」では、源愛甲斐(源二郎、愛之助、甲斐の総称)の「出会い」や、源愛甲斐と鞍馬&真田との「出会い」、早乙女や南部、龍之介との「出会い」も描かれ、Jackpozの「はじまり」を見ることができる。イベントには、ほかに、ONE N' ONLY(颯斗、草川、上村、関、沢村)、BUDDiiS(小川史記、高尾楓弥 、野瀬勇馬、大槻拓也、森愁斗)、武藤潤(原因は自分にある。)、曽野舜太(M!LK)、簡秀吉、小南光司、西山潤、瀧川元気監督が登壇した。