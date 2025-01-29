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6·î6Æü¡Ê¶â¡Ëº´²ì¡¦GEILS
6·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçÊ¬¡¦T.O.P.S BittsHALL
6·î18Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA
6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¼¢²ì¡¦B-FLAT
6·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë·²ÇÏ¡¦GUNMA SUNBURST
6·î27Æü¡Ê¶â¡ËÆÊÌÚ¡¦Utsunomiya HELLO DOLLY
7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë»°½Å¡¦¾¾ºåM'AXA
7·î11Æü¡Ê¶â¡ËÏÂ²Î»³¡¦CLUB GATE
7·î16Æü¡Ê¿å¡ËÀÅ²¬¡¦Live House UMBER
7·î18Æü¡Ê¶â¡ËÆÁÅç¡¦club GRINDHOUSE
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¢¡2nd SERIES
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8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¹Åç¡¦HIROSHIMA CLUB QUATTRO
8·î5Æü¡Ê²Ð¡ËÊ¡°æ¡¦CHOP
8·î6Æü¡Ê¿å¡ËµþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
8·î12Æü¡Ê²Ð¡ËÄ¹Ìî¡¦°ËÆáGRAMHOUSE
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÄ»¼è¡¦ÊÆ»ÒAZTiC laughs
9·î14Æü¡ÊÆü¡ËÅçº¬¡¦½Ð±ÀAPOLLO
9·î26Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®GOLD STONE
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