【東京都江東区】エジプト政府公認、史上最大級の古代エジプト巡回展「ラムセス大王展」が3月より開催

「ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会」と、NEON JAPANは、東京・豊洲市場前「ラムセス・ミュージアムat CREVIA BASE Tokyo」 において、エジプト史上“最も偉大な王”と称されるラムセス大王(ラムセス2世)と、その時代にまつわるエジプトの至宝180点を展示するエジプト政府公認の特別展「ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金」を、3月8日(土)〜9月7日(日)の期間に開催する。

チョコプラや小池都知事も記者発表会に登場



開催に先立ち行われた記者発表会では、エジプトの博物館に展示されている彫像がそっくりだと大きな反響を巻き起こしたチョコレートプラネットの長田庄平さん、松尾駿さんが登壇。話題になった彫像をモチーフにした衣装に身を包み、登場した。長田さんに似ている彫像は大祭司・ラネフェル、松尾さんに似ている彫像は祭司・カアペルだという。

今回の展覧会では、ラムセス大王が建設に関わった最も有名な建造物である「アブ・シンベル神殿」と、ラムセス大王の妻、ネフェルタリの墓を巡るVR体験ができる。

一足先に映像を見た2人に感想を尋ねると、長田さんは「先に見させていただいたんですが、CGが本当にすごいですね!まさに没入体験ができるんじゃないでしょうか」、松尾さんも「本当にすごかったですね。動く椅子に座って映像を見るので、まさにアトラクションです。食事のシーンでは匂いも感じられるそうなので、まさに、五感で楽しめますね」と感想を述べていたとのこと。



さらに、スペシャルゲストとして小池百合子東京都知事も登場。同展の開催に向けた祝辞があったほか、フォトセッションではチョコレートプラネットと共に“Tポーズ”を披露した。

「最も偉大な王」ラムセス大王



ラムセス大王は、古代エジプト史上最も長い67年間もの間エジプトを統治し、エジプトでは「最も偉大な王」と称されている。

92歳まで生きたとされるラムセス大王は、エジプト文明が最盛期を迎えた新王国時代における古代エジプトの権力と富の象徴。ラムセス大王は、近隣諸国との和平に貢献した最強の戦士として知られ、自身の巨大なモニュメントを含む広範囲にわたる偉大な建築物の制作を多数主導し、その生涯に100人以上の子供をもうけたとされている。

音響や照明を駆使した展示

同展は、古代エジプト新王国時代(紀元前1539年〜1075年)に由来する180点の貴重な遺物や華麗な黄金の工芸品の実物が、最新のデジタル体験や音響・照明と共に新しいスタイルで展示される体験型展覧会。

展示物には、貴重なラムセス大王の木棺、高価な宝石、荘厳な王のマスク、動物のミイラ、精巧なお守りなど、エジプト国外に出たことのない唯一無二の遺物が含まれている。

VRやプロジェクションマッピングによる没入体験



さらに、ラムセス大王の生涯をVRやプロジェクション・マッピング等の最新技術で再現。ラムセス大王が建設に関わった最も有名な建造物である「アブ・シンベル神殿」とラムセス大王の妻、ネフェルタリの墓を巡るVR体験も用意している。

このVR体験は、ラムセス大王の妻ネフェルタリが、愛する夫の元へ向かう来世への旅に来場者を連れていくいうストーリーで、ネフェルタリはこの旅の中で、ラムセス大王が「将軍」「建築家」「古代エジプトの宗教の守護者」としてエジプトをどのように変革したかを語る。

最新のモーションチェアで神殿や砂嵐の中を飛び回り、最後にラムセス大王と対面するという特別な体験ができるコンテンツも。ただし、こちらの体験は入場料とは別料金となる。

VRやプロジェクション・マッピングといった最新技術により、古代エジプトの歴史がよりリアルに体感できるまたとない経験ができそうだ。

■開催概要

名称:「ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金」 /「ACN Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs」

会期:3月8日(土)〜9月7日(日)(予定)

会場:ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo(豊洲)

住所:東京都江東区豊洲6丁目4−25

入場料:平日 大人4,100円・中高生3,100円・小学生2,400円/土日祝及び特定日 大人4,300円・中高生3,300円・小学生2,600円(当日窓口販売の料金)

販売:ART PASS / ローチケ / チケットぴあ / イープラス 他

オフシャルサイト:https://ramsesexhibition.jp

(鈴木 京)