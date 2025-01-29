¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡£¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§Éû²ñÄ¹¤¬¥Þ¥óU10ÈÖ³ÍÆÀ¤òÈÝÄê¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¹¥¤¤À¡£¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡Îý½¬¤Ç¤Î»ÑÀª¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç´°Á´¤Ë´³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬Ãæ¡¹·è¤Þ¤é¤º¡£¸õÊä¤Î£±¤Ä¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤«¤é¤Ï¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë»ÏËö¤À¡£
¡¡±Ñ»æ¡ØMirror¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥¯¥ó¡¦¥¤¥ê¥«¥êÉû²ñÄ¹¤Ï¡¢±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Èà¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¼çÄ¥¡£¤¿¤À·è¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¡¢¡ÖÈà¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿½÷»ÒÁª¼ê¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤¬¹¥¤¤À¡£¤À¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë²¿¿Í¤«¤Î¡ÊÆ±¤¸Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡ËÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Í¥¤ì¤¿Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤ò£²¿Í³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÏÀÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¡¢¥×¥ì¡¼¡¢¥×¥ì¡¼¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤â¤·Èà¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤Î£±¿Í¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÏÃÂê¤¬½Ð¤¿»þ¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ë¥Î¡¼¤È¸À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Îº£Åß¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·èÃå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸µ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ø´ø´±¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÜÀÒ´ü´Ö½ªÎ»¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬Ãæ¡¹·è¤Þ¤é¤º¡£¸õÊä¤Î£±¤Ä¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤«¤é¤Ï¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë»ÏËö¤À¡£
¡¡±Ñ»æ¡ØMirror¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥¯¥ó¡¦¥¤¥ê¥«¥êÉû²ñÄ¹¤Ï¡¢±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Èà¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¼çÄ¥¡£¤¿¤À·è¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¡¢¡ÖÈà¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿½÷»ÒÁª¼ê¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤¬¹¥¤¤À¡£¤À¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë²¿¿Í¤«¤Î¡ÊÆ±¤¸Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡ËÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Í¥¤ì¤¿Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤ò£²¿Í³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÏÀÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¡¢¥×¥ì¡¼¡¢¥×¥ì¡¼¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤â¤·Èà¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤Î£±¿Í¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÏÃÂê¤¬½Ð¤¿»þ¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ë¥Î¡¼¤È¸À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Îº£Åß¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·èÃå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸µ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ø´ø´±¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÜÀÒ´ü´Ö½ªÎ»¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô