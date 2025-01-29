29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比110円安の3万9480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9414.78円に対しては65.22円高。出来高は2212枚となっている。



TOPIX先物期近は2773ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.59ポイント安で推移。





○主要先物価格・19時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39480 -110 2212

日経225mini 39475 -115 48835

TOPIX先物 2773 -6.5 1818

JPX日経400先物 25085 -70 661

グロース指数先物 653 +3 1352

東証REIT指数先物 売買不成立



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