　29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比110円安の3万9480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9414.78円に対しては65.22円高。出来高は2212枚となっている。

　TOPIX先物期近は2773ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.59ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39480　　　　　-110　　　　2212
日経225mini 　　　　　　 39475　　　　　-115　　　 48835
TOPIX先物 　　　　　　　　2773　　　　　-6.5　　　　1818
JPX日経400先物　　　　　 25085　　　　　 -70　　　　 661
グロース指数先物　　　　　 653　　　　　　+3　　　　1352
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース