¡Öµæ¶Ë¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¡×¤È¡Ö¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¡£EcoFlow¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¼Â¼Á30¡ó¥ª¥Õ #Amazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î24Æü(¶â)12»þ¤«¤é1·î31Æü(¶â)8»þ59Ê¬¤Þ¤ÇŽ¢¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¤ÎÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤«¤Ä¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÎÌ©Ãå´¶¤¬ÆÃÄ¹¤ÎEcoFlow¡Ê¥¨¥³¥Õ¥í¡¼¡Ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½ÅëºÜ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖRAPID Magnetic Power Bank ¡Ê5000mAh¡Ë¡×¤ä¡¢ ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¦Æ°²è»ëÄ°¤¬¤Ï¤«¤É¤ëAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¡ÖNew Fire HD 8 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÊÂè12À¤Âå¡Ë¡× ¤Ê¤É¡¢¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯1·î29Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äKindleËÜ200Ëüºý°Ê¾å¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ëŽ¢Kindle UnlimitedŽ£¤â½é¤á¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï30Æü´ÖÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è
µæ¶Ë¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤È¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡£EcoFlow¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½ÅëºÜ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¤Ë
EcoFlow¡Ê¥¨¥³¥Õ¥í¡¼¡Ë¤Î¡ÖRAPID Magnetic Power Bank ¡Ê5000mAh¡Ë¡×¤Ï¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤È¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ¹¤ÎºÇÀèÃ¼¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½ÅëºÜ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¸½ºß25¡ó¥ª¥Õ¡Ü¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç5¡ó¥ª¥Õ¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎQi1µ¬³Ê¤Î2ÇÜ¤ÎÀÇ½¤ò¸Ø¤ëQi2¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¬³ÊÂÐ±þ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òºÇÂç15W¤Î½ÐÎÏ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â30W¤Î¹â½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â³Ú¡¹¡£·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¤â¹âÀÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³°½ÐÀè¤äÎ¹¹Ô¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¤³¤ì¡£Amazon¤Î¡ÖNew Fire HD 8 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÊÂè12À¤Âå¡Ë¡×¤¬25¡ó¥ª¥Õ¡ª
ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤äÆ°²è»ëÄ°¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¡¢Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Î¡ÖNew Fire HD 8 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÊÂè12À¤Âå¡Ë¡×¤¬25¡ó¥ª¥Õ¡£¥á¥â¥ê¤Ï3GB¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï32GB¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
²òÁüÅÙ1280¡ß800¤ÎHD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢Prime Video¤äNetflix¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹âÀººÙ¤ËÉ½¼¨¡£¶¯²½¥¢¥ë¥ß¥Î¥·¥ê¥±¡¼¥È¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸í¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤Æ¤â³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤ÂÑµ×À¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎÉ½ÌÌ¤Ë±úÆÌ¤¬¤Ê¤¯¡¢³ê¤é¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂç¿Í¤â»Ò¶¡¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ¹¡£2¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡ä¡ä64GB¤Ï¤³¤Á¤é
ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç1ÆüÃæÁàºî¤Ç¤¤ë¡ª ÊÒ¼ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Xiaomi¤Î¡ÖRedmi Pad SE 8.7¡ÊWi-Fi¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤¬15¡ó¥ª¥Õ
6650mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÆ°²è¤Ï25.2»þ´Ö¡¢ÆÉ½ñ¤Ê¤é34.2»þ´Ö¤âÏ¢Â³¤Ç»È¤¨¤ë¡¢Xiaomi¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤Î¡ÖRedmi Pad SE 8.7¡ÊWi-Fi¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¡£½Å¤µ¤ÏÌó373g¡¢8.7¥¤¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬15¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
90Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥ÈÂÐ±þ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢±ÇÁü¤ò¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ËÉ½¸½¡£²°³°¥â¡¼¥É¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤ÈºÇÂç600nits¤Î¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤â»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
TÜV Rheinland¤ÎÄã¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥ÈÇ§¾Ú¤È¥Õ¥ê¥Ã¥«¡¼¥Õ¥ê¡¼Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤ÎÈè¤ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ëDCÄ´¸÷¡¢ÆÉ½ñ¥â¡¼¥É¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥«¥é¡¼¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
CIOÈ¯¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¤¥º¡¦¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¤ÊiPhone¡õApple Watch¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤¬9¡ó¥ª¥Õ¡ª
iPhone¤ÈApple Watch¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡¢Ä¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊCIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡ÖNovaWave 3Way¡×¤¬9¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
iPhone12°Ê¹ß¤ÎmagsafeÂÐ±þµ¡¼ï¤ÈApple Watch¤ÎÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤ÊËÜ¾¦ÉÊ¡£iPhone¤òºÇÂç7.5W¡¢Apple Watch¤òºÇÂç2.5W¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶âÂ°À½¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤éiPhone¤ò½Ä¤ä²£¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤¿¤¿¤à¤È¸ü¤µ1.1¥»¥ó¥Á¡¢½Ä6¥»¥ó¥Á¡¢²£6.8¥»¥ó¥Á¡¢½ÅÎÌ¤âÌó58¥°¥é¥à¤È¶Ã¤¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤âPC¤â¤³¤ì1Âæ¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£CIO¤ÎÄ¶¾®·¿3¥Ý¡¼¥È½¼ÅÅ´ï¡ÖNovaPort TRIO¶ 67W¡×¤¬34¡ó¥ª¥Õ¤ÎÂçÆÃ²Á¡ª
CIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤Î¡ÖNovaPort TRIO¶ 67W¡×¤Ï¡¢USB-CÃ±¥Ý¡¼¥ÈºÇÂç½ÐÎÏ67W¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ø¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢Ä¶¾®·¿3¥Ý¡¼¥È½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÊØÍø¤Ê3¥Ý¡¼¥È(C¥Ý¡¼¥È£²¡¤A¥Ý¡¼¥È£±)ÅëºÜ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Þ¤ÇÉý¹¤¤µ¡´ï¤ËÂÐ±þ¡£¤³¤ì°ì¤Ä¤Ç¼«Âð¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹â½ÐÎÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢3¥Ý¡¼¥È½¼ÅÅ´ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤ËÀß·×¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤â¡ý¤ÊËÜ¾¦ÉÊ¤¬34¡ó¥ª¥Õ¤ÈÂçÆÃ²Á¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éŽ¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ëŽ£¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³«»Ï»þ¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ä¡äAmazon¥»¡¼¥ë°ìÍ÷¤Ø
¡ä¡ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Source:¡ÖAmazon ¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×