¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÃæ°ÊÍè¡ª¡×20ºÐ¤Î¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡¢20Ç¯±Û¤·¥Ï¥ï¥¤¤Î¶µ²ñàºÆË¬á¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÎ¹¡×¡Ö¶õ¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ë¤Í¡×
¡¡¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤Î¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥«¥ï¥¤¥¢¥Ï¥ª¶µ²ñ¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤Î»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤Î¶µ²ñ¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤¬·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡×¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÌó21Ç¯Á°¤ËÊì¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Î¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤ÏÂÚºßÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¶õ¤ËÆú¤Î²Í¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£¤Ê¤ó¤ÈÂÚºß¤·¤¿3Æü´Ö¤È¤âÆú¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õ¤âÊ¡¤µ¤ó¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¤â¡¢¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÃæ°ÊÍè¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ï¥ï¥¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö20ºÐ¤Ç°ì¿ÍÎ¹¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁÇÅ¨¤ÊÎ¹¤ò¡×¤Ê¤É¤Î´¶Æ°¤ä±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£