SixTONES¡ØYOUNG OLD¡ÙÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥´ー¥¸¥ã¥¹¤µ¡¡STARTOÀª¥é¥¤¥Ö½é¸«¥é¥¤¥¿ー¤¬ÌÜ·â¤·¤¿Åìµþ¸ø±é
¡¡2025Ç¯1·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢SixTONES¤Î5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØYOUNG OLD¡Ù¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±éºÇ½ªÆü¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥´ー¥¸¥ã¥¹¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò»ä¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤À¤¬¡¢SixTONES¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±é½Ð¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶ÃØ³¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤Î¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¾ðÊó²ò¶ØÁ°¤Ê¤Î¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢±é½ÐÌÌ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¡É¤òÈò¤±¤¿¤¤ÆÉ¼Ô¤ÏÎ±°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡¢¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¡ÈGOLDÅÂ¡É¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡ªÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¡ØYOUNG OLD¡Ù¤Ï¡¢1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLD¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ä¥¢ー¤À¡£¡ØGOLD¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤è¤ê¡Ö²»¿§¡×¡ÖGONG¡×¡Ö¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶Î¼·¯¤Ë¤è¤ë¡ÖÎø¤Î¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤Ë¤è¤ë¡ÖFiesta¡×¡¢Kroi¤Ë¤è¤ë¡ÖUnderline¡×¡¢Linkin Park¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖWE ARE ONE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Úºî²È¿Ø¤ÎÄó¶¡³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØYOUNG OLD¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡ØGOLD¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¡ÖÏ·¼ãÃË½÷¡ÊYOUNG OLD¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆGOLD¡Êµ±¤¯¡¿°ìÈÖ¡¿¶â¥á¥À¥ëµéetc.¡Ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ØYOUNG OLD¡Ù¤Ï¡¢SixTONES¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤À¡£1·î24Æü～27Æü¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¡¢2·î15Æü～16Æü¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬¡¢2·î22Æü～24Æü¤Îµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¡¢3·î22Æü～23Æü¤ÎÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥Éー¥à¡Ê»¥ËÚ¥Éー¥à¡Ë¡¢4·î13Æü～14Æü¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¡Ê¥Ê¥´¥ä¥Éー¥à¡Ë¤ÎÁ´¹ñ5¥«½ê¡¦13¸ø±é¤Ç¡¢·×615,000¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£SixTONES¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤È¤·¤Æ¤â²áµîºÇÂçÆ°°÷¿ô¤À¡£
¡¡Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë1·î27Æü¤Ï¡¢³«±é»þ´Ö¤ÎÄê¹ï¤Ë°ÅÅ¾¡£´¿À¼¤¬µ¯¤¤ëÃæ¡¢ÀÖ¤¤¥é¥¤¥È¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ò¾È¤é¤¹¤È¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎËë¤¬Íî¤Á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âê¤·¤Æ¡ÈGOLDÅÂ¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡Ë¡É¡£GOLDÅÂ¤Ï1³¬¤«¤é3³¬¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥éー¤¬¾È¤é¤¹Ãæ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬3³¬¤ËÅÐ¾ì¡£ÇúÈ¯²»¤âÌÄ¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸Á°¤Ç¤Ï±ê¤¬Ê®¤¾å¤¬¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡È¼Ø¥¤¥¹¡É¤Ç3³¬¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¸«¤ë¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥Éー¥à¤Î¶õ´Ö¤òÈô¤Ó¸ò¤¦¥ìー¥¶ー¤ä¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¥¹¥âー¥¯¤ä»æ¿áÀã¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜÀþ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤Î¤¬²ÖÆ»¤ÎÆ°¤¤À¡£¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤«¤é±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë²ÖÆ»¤¬Æ°¤¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò¾è¤»¤Æ¥¢¥êー¥Ê¤ËÏ»³Ñ·Á¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¸÷·Ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±ー¥ë¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ÖÆ»¤Ï¤µ¤é¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¡¢»°³Ñ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¿Í¡É¤Î»ú¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«ºß¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²ÖÆ»¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜÀþ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Îº¸±¦¤«¤é¿¤Ó¤¿¡È¾ëÊÉ¡É¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥Õ¥íー¥È¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤¬¡¢SixTONES¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¼ê¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥íー¥È¤Ï¡¢¼Ø¤Î¾å¤ËÁ¥¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Îµ¡¼ó¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¼Ø¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜ¤¬¸÷¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¼Ø¤Î¸ý¤«¤é¥¹¥âー¥¯¤âÅÇ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸ò´¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²»³ÚÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö½øÈ×¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Ç»ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¡£½Å¤¤¥Óー¥È¤¬¶Á¤¯¤â¤Î¤Î¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Îµ¬ÌÏ¤Ç²»¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£³Ú¶Ê¤Î´ÖÁÕ¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ÖÁÕ¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Óー¥Ä¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡SixTONES¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤â¡¢¥®¥¿ー¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ー¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»þÎ®¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óÉ÷Ì£¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢À¸±éÁÕ¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸¥Ð¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¥½¥¦¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¥¾ー¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ûー¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²»¿§¤â¶Á¤¯¡¢¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥½¥¦¥ë¥·¥çー¤À¡£The Jackson 5¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥®¥¿ー¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ØSaturday Night Fever¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ç¥£¥¹¥³¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤Ç¤ÏR&B¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Üー¥«¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥·ー¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢髙ÃÏÍ¥¸ã¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¤Î6¿Í¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¤Î¡ÈSixTONES¡É¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤¬ÆÃ¤ËÈþ¤·¤¯¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿²ÎÀ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Üー¥«¥ë¤Ï¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢6¿Í¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥¾¥ó¤âÈþ¤·¤¤¡£¥Ô¥¢¥Î¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥éー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤Ê¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¾å¾º¤¹¤ë²ÖÆ»¤Î¾å¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ëÃÀÎÏ¤Ë¤â´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£1³¬¤«¤é3³¬¤Þ¤Ç¤¢¤ëGOLDÅÂ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤ä²ÖÆ»¤Ê¤É¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿MC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¤¤¡£¼Â¤Ë34Ê¬¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤òºÂ¤é¤»¤ëµ¤¸¯¤¤¤â¸«¤»¡¢°Ê¹ß¤Ï¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤«¤é¥á¥ó¥Ðー¤Î´Ø·¸À¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£µ¤¤Å¤¯¤È¥³¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÏÃÂê¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¹Ô¤±¤ëµÙ·Æ»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SixTONES¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡SixTONES¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢EDM¤ä¥Ð¥ó¥°¥é¤Ê¤É¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢¥«¥ê¥Ö～ÆîÊÆÉ÷Ì£¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï²ò¶ØÁ°¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç1¶Ê¤À¤±¿¨¤ì¤¿¤¤¡£2024Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë³Ú¶Ê¡Ö²»¿§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤ÎSixTONES¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¡£SixTONES¤Ï¡¢¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯²ÖÆ»¤Î¾å¤Ç²Î¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹Ìó55,000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö²»¿§¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£Èþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¶»¤¬¿Ì¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê»æ¿áÀã¤¬¿á¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡½ª±é¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢SixTONES¤ÏÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¤¿¤Á¤â¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÎÊý¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡ª¡¡ÌóÂ«¤À¤¾¡¢¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª¡¡¤¸¤ã¤¢¤Ê¡ª¡×¤È¡£4Æü´Ö¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ç¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿SixTONES¡£¡ØYOUNG OLD¡Ù¤Ï¡¢SixTONES¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢½Õ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÎ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á½¡ÁüÌÀ¾¡Ë