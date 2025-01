羊文学が、4月にアメリカ本土4都市を回る初のUSツアー<Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025>を開催することを発表した。今回のツアーは、4月10日カリフォルニア州サンディエゴ公演を皮切りに、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ポートランドと全4公演を予定している。また、カナダのポップシンガー・ジョナサン・ロイが全公演オープニングアクトとして出演することも発表された。チケットの発売は1月29日午前2時 (日本時間)よりスタートする。

月9ドラマ『119エマージェンシーコール』の主題歌である新曲「声」はストリーミングでも好調なスタートを切っており、Spotify Japan急上昇チャートやApple MusicのTOPソングチャートなど、国内のストリーミングチャートにランクインしている。「声」のミュージックビデオも公開されているので、こちらもチェックして欲しい。

ライブ情報



<Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025>2025年4月10日(木)San Diego, CA @HOUSE OF BLUES4月13日(日)Los Angeles, CA @ECHOPLEX4月15日(火)San Francisco, CA @AUGUST HALL4月16日(水)Portland, OR @CRYSTAL BALLROOM■チケット情報San Diego, CA @House of Blueshttps://www.ticketmaster.com/event/0A00623606FE374BLos Angeles, CA @Echoplexhttps://www.ticketmaster.com/event/09006237190B632DSan Francisco, CA @August Hallhttps://www.ticketweb.com/event/hitsujibunkagu-jonathan-roy-august-hall-tickets/14223903?pl=augustPortland, OR @Revolution Hallhttps://www.etix.com/ticket/p/33965504/hitsujibungakuwest-coast-2025-portland-revolution-hall