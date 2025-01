米ロサンゼルス近郊で今も続いている山火事。映画『トップガン マーヴェリック』で知られるマイルズ・テラーら、セレブも多く被災しているが、オスカー女優のメリル・ストリープも危機的状況を切り抜け、自宅から避難していたことが分かった。この度New York Magazineにて、山火事の被災者の声を紹介する記事が掲載され、その中で、メリルの甥であるエイブ・ストリープが、彼女が自宅を脱出した際の様子を告白。

「市内全域に避難命令が出された。おばのメリル・ストリープは1月8日に避難命令を受けたが、家を出ようとすると、巨木が私道に倒れ、唯一の出口を塞いでいることがわかった。脱出を決意した彼女は、隣人からワイヤーカッターを借り、反対側の隣人との間のフェンスに車が通れる大きさの穴をあけ、彼らの庭を通って逃げた」と書かれている。Peopleによると、エイブは『Brothers on Three: A True Story of Family, Resistance, and Hope on a Reservation in Montana』などの著書を持つ作家だそう。この記事では他にも、メリルとドラマ『マーダーズ・イン・ビルディング』で共演しているマーティン・ショートや、映画『シックス・センス』で知られるハーレイ・ジョエル・オスメントが被災した体験を語っている。1月7日に発生した山火事は、新たな地区に燃え広がるなど、今も延焼を続けており、俳優のビリー・クリスタルやジュリア・ルイス=ドレイファス、マイロ・ヴィンティミリアらの自宅が全焼するなど、映画関係者も多くが被害を受けている。これを受け、授賞式や関連イベントが延期や中止を余儀なくされ、アカデミー賞のノミネート発表も2度延期されるなど、影響が出ている。