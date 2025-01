羊文学、初のUSツアー『Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025』開催決定

■USツアーは、4月10日のカリフォルニア州サンディエゴ公演を皮切りに、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ポートランドと全4公演で開催!

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2024年にバンドとして初のアジアツアー『羊文学 Hitsujibungaku ASIA TOUR 2024』全11公演を完走、また初のハワイ単独公演も成功させるなど、海外への本格進出を果たしてきた羊文学。

次なる挑戦として、4月にアメリカ本土4都市を回る初のUSツアー『Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025』の開催が決定した。

4月10日のカリフォルニア州サンディエゴ公演を皮切りに、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ポートランドと全4公演が予定されている。

カナダのポップシンガー、JONATHAN ROYが全公演オープニングアクトとして出演することも発表された。

チケットの発売は、1月29日2時(日本時間)からスタートする。詳細はオフィシャルサイトで。

ライブ情報

Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025

04/10(木)San Diego, CA @HOUSE OF BLUES

04/13(日)Los Angeles, CA @ECHOPLEX

04/15(火)San Francisco, CA @AUGUST HALL

04/16(水)Portland, OR @CRYSTAL BALLROOM

リリース情報

2025.01.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「声」

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/