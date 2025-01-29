¡Ú¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢±ü¤¬¿¼¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÀ¤³¦Vol.28¡Û¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤?
¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡©¤Ç¤â¼Â¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Îµ¿Ìä¤Ë¸½Ìò¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦Âçß·ÃÒÌï»á¤¬Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¡©¤Ê¤É¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÅ¹¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö¡¢ÊýË¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¤³¤Îµ¿Ìä¤òÂçß·¥·¥§¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊýË¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂçß·¥·¥§¥Õ¡£
¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤«¤é¥¹¥¤ー¥Ä´ØÏ¢¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º³Ø¹»¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ø¹»¤Ø¹Ô¤«¤º¤È¤â¡¢¤ª²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤ªÅ¹¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤È¤«¡£¤½¤³¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½¾ì¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¯
¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¤¤¤¤Ê¤ê¤ª²Û»Ò¥áー¥«ー¤ä¤ªÅ¹¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦»×¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ª²Û»Ò¤¬¹¥¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ï½¢¿¦¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬µ»½Ñ¤âÃÎ¼±¤â½¬ÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½ã¿è¤Ë¤ª²Û»Òºî¤ê¤¬¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤ë¡©
¡ÖÀìÌç³Ø¹»¤ò½Ð¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¿¦¿Í¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¿·¿Í¤Î¤³¤í¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¹â¹»¤äÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¥±ー¥¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤ª²Û»Ò¤òºî¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤Ï³Ð¸ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¤¢¤ëÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÉ¤ä¡¢ÂçÊÑ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È½ÀÆð¤Ë¤«¤ÄÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î»ñ¼Á¤È¤·¤Æ¤â½ÀÆðÀ¤ÏÂçÀÚ!?
¡Ö¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÀÆðÀ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¡¢ÏÈ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤À¤±¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¸þ¾å¤ä¹¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢ÁÇºà¤äºî¤êÊý¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Þ¤ÀÀõ¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤È¤³¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤ÐÌÌÇò¤½¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¡¢µÛ¼ý¤¹¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤¿¤À¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤ÎÆ¯¤»Ï¤á¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤ÈÂçß·¥·¥§¥Õ¡£
Ä«Áá¤¯¡¢ÌëÃÙ¤¤¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¿¿ÌëÃæ¤Î£³»þ½Ð¼Ò¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤Ã¤¿¤ÈÂçß·¥·¥§¥Õ¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆ»¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ëー¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãí¤®¹þ¤àÅØÎÏ¤âÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ë¿Í¤âÁý¤¨¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢³¤³°¤Ø³Ø¤Ö¾ì¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ï»ñ³Ê¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬»ý¤Ä»ñ³Ê¤È¤·¤Æ¡ÖÀ½²Û±ÒÀ¸»Õ¡×¡Ö²Û»ÒÀ½Â¤µ»»Õ¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢³«¶È¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä½¢¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Þ¤¿¤Ï¤¢¤ë¤ÈË¾¤Þ¤·¤¤»ñ³Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡§Âçß·ÃÒÌï¤µ¤ó
ÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Ó¥´Åìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡¥·¥§¡¦¥¤¥Î¡×¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë²í½ö±àÅìµþ¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥°¥é¥ó¡×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¤³¤à¤®¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤·¡×¤Û¤«¡¢¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ç¥í¥ïÀìÌçÅ¹¡ÖGalet Galet(¥¬¥ì ¥¬¥ì)¡×¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ufuÀìÂ°¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡£
¥¦¥Õ¡£
¥¦¥Õ¡£ÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ ¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡£Á´¹ñ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£