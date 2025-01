岡山市役所

岡山市は28日、国連大学サステイナビリティ高等研究所が主催する「第14回グローバルRCE会議」の開催都市に、岡山市が選ばれたと発表しました。

RCEとは、持続可能な開発のための教育に関する地域拠点(Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development)で、2005年に国連大学サステイナビリティ高等研究所が最初に認定した7地域のうちのひとつが「RCE岡山」です。

RCE岡山は、ESD(持続可能な開発のための教育)を推進する活動拠点として、2014年に「ESDユネスコ世界会議」を開催、設立20年を迎えた2025年、2回目の国際会議の開催が決まりました。同一都市での複数開催は史上初だということです。

会議は10月21日から23日まで、岡山コンベンションセンターで開催し、約40カ国から約150人の現地参加を見込んでいます。市民も参加可能な会議にすることで、岡山のESD・SDGs推進の新たな契機にしたいとしています。