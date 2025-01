1月29日、Jが約3年3ヶ月ぶりとなるニューアルバム『BLAZING NOTES』をリリースした。リード曲「TIME BOMB」をはじめ、既にライヴでは人気となっている曲たちも含めて一音一音こだわり抜いた高純度のロックンロール10曲が揃っている。時流に媚びることなく、シンプルで強くて、永遠に鳴り響くことだけを至上命題とした潔い曲たち。アルバムとしては少し間が空いたとは言え、2024年にはLUNA SEAの35周年記念ツアー<ERA TO ERA>は全41本を敢行。終幕前までの過去を再現するタイムリープツアーは前代未聞の内容で、グランドファイナルの東京ドーム2DAYS(初日はGLAYとの対バン)を2月22日および23日に控えている。



■アルバム『BLAZING NOTES』

2025年1月29日(水)発売

【初回生産限定スペシャルBOX (CD+Blu-ray+PHOTOBOOK)】

CTCR-96101/B \13,200 (税込)

【CD+映像盤 (CD+Blu-ray)】

CTCR-96102/B \9,350 (税込)

【通常盤 (CD only)】

CTCR-96103 \3,410 (税込)

【ファンクラブF.C.Pyro.盤 (CD+Blu-ray+PHOTOBOOK+シリアルナンバープレート付)】

※初回生産限定スペシャルBOX

CTC1-96104/B \13,200 (税込)

F.C.Pyro.:https://fcpyro.jp



▼CD収録内容

01. Riot Girl

02. TIME BOMB

03. Walk On

04. Remember

05. BITE ME

06. Field of Roses

07. Free Fall

08. Runaway

09. Don’t Look Back

10. Let It Burn

▼Blu-ray収録内容

<CRAZY CRAZY 此笄2024.05.04@Ebisu LIQUIDROOMライヴ映像を中心とした密着ドキュメント作品

-DOCUMENT 1-

Twisted dreams

RECKLESS

-DOCUMENT 2-

Wake Up!

PYROMANIA

-DOCUMENT 3-

LIE-LIE-LIE

GO with the Devil

-DOCUMENT 4-

break

BUT YOU SAID I'M USELESS

Go Charge

go crazy

-DOCUMENT 5-

Feel Your Blaze

NOWHERE

-DOCUMENT 6-

・「TIME BOMB」Music Video※アルバムリード曲の最新ミュージックビデオ作品

▼PHOTOBOOK

完全撮り下ろしによるオリジナル写真集

◆<J LIVE TOUR 2025 -BLAZING DAYS->

1月11日(土) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

open17:15 / start18:00 ※FC限定公演

1月12日(日) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

open16:15 / start17:00

1月18日(土) 宮城・仙台Rensa

open17:15 / start18:00

1月26日(日) 千葉・柏PALOOZA

open16:30 / start17:00

2月01日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心

open17:30 / start18:00

2月09日(日) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open16:15 / start17:00

2月15日(土) 福岡・DRUM Be-1

open17:30 / start18:00

3月01日(土) 石川・金沢AZ

open17:30 / start18:00

3月02日(日) 長野・CLUB JUNK BOX

open16:30 / start17:00

3月08日(土) 京都・KYOTO MUSE

open17:30 / start18:00

3月09日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

open16:15 / start17:00

3月15日(土) 北海道・札幌cube garden

open17:30 / start18:00

▼追加公演

4月05日(土) 大阪 BIGCAT

open17:15 / start18:00

4月06日(日) 大阪 Yogibo META VALLEY

open16:15 / start17:00 ※FC限定公演

4月12日(土) 東京 LIQUIDROOM

open17:15 / start18:00

4月13日(日) 東京 LIQUIDROOM

open16:15 / start17:00 ※FC限定公演



■J生出演!NEW ALBUM『BLAZING NOTES』発売記念特番

放送日時:2025年1月29日(水)21時00分〜

https://live.nicovideo.jp/watch/lv346799503



■<LUNA SEA / GLAY The Millennium Eve 2025>

2025年2月22日(土) 東京ドーム

open16:00 / start18:00



■<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-「LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-」>

2025年2月23日(日/祝) 東京ドーム

open15:00 / start17:00



関連リンク

◆『BLAZING NOTES』特設サイト

◆Jオフィシャルサイト

◆JオフィシャルX

◆Jスタッフ オフィシャルTwitter

◆JオフィシャルFacebook

◆LUNA SEA オフィシャルサイト

また、ベース専門誌『BASS MAGAZINE』2月号では、洋邦問わず選出対象とした「偉大なるベーシスト100人」の10位を獲得、「最も偉大なベーシスト2025」では1位という快挙を達成。インタビューでは、止まることなく走り続けているJの現在地を探った。◆ ◆ ◆──アルバムはJさんらしい熱いロックンロールが炸裂しつつ、メロディアスな名曲揃いですね。この3年3ヶ月という期間を、どう振り返ってらっしゃいますか?J:思い返してみると、前作『LIGHTNING』をリリースした頃、新型コロナウィルス感染症のパンデミックのタイミングがあったりして、いろんなものと戦ってこなきゃいけなかった期間でしたよね。ライヴ、音楽を取り巻く状況がそうだったというのもあるし、日常的にも、誰もが経験したことのない時間を過ごしていた。そういった時間をみんなで乗り越えてきた。そして、俺のバンドLUNA SEAの35周年という節目も迎えて、たくさんの想いを抱えながら、自分自身としてはあっという間の3年3ヶ月でした。ただただ、濃かったので、その都度いろんなことを見つめる機会になっていたとは思います。──LUNA SEAは'90年代から様々な壁を乗り越えてきたバンドですが、直近3年3ヶ月の体験の濃厚さは、それ以前と質が違いましたか?J:何て言うのかな……それぞれがお互いに、自分たちがやってきたことに対して、いろんな角度から見つめることができた時間だったんじゃないかな、とはすごく感じるんですよ。『MOTHER』『STYLE』のセルフカバー・アルバムをスティーヴ・リリーホワイトと一緒につくり始めたところから、止まっていた物語がまたスタートし始めた部分もありますし。その中で自分たちがやってきたこと、35年間という時間を、今のこの自分たちと重ねるということができて。それぞれがバンドに対していろんな想いや新しい想いを持った時間だったと思います。──それはポジティヴなニュアンスですよね?J:もちろんそうですね。俺自身は性格的に…というかバンドをやっている人間って、なかなか振り返ることってしない生き物だと思うんですよ。基本的に前に行こうとする生き物だと思うので。そういう意味では今回のタイミングで、そしてまた<ERA TO ERA>ツアーで、LUNA SEAがデビューしてからや、もっと前のバンドとして活動し始めた頃からの作品に特化したライヴを、当時のライヴメニューなど再現することによって、昔の自分たちを冷静に、今の自分たちの目で見ることができたタイミングだったと思うんです。いろんなことを感じることができた時間だったと思います。──LUNA SEAに対する想いが新たになった影響で、ソロのJさんの音楽に対する向き合い方は変化しましたか?J:変化というよりは、35周年ツアーをLUNA SEAがしている中では、当然、日々自分の周りにある音楽を深く感じたり、見つめたりすることが多くて。だからこそ、バンドと、そのバンドの始まった頃のエネルギー…もっともっと深掘りしていくと、自分自身が楽器を始めた頃や、音楽を聴き始めた頃のことだったり、“自分にとってバンドって何? 音楽って何?”みたいなことを考える時間がすごく多かったんです。そういった意味ではやっぱり影響を受けていると思いますね。俺自身、LUNA SEAとソロをずっとやってきてはいますけど、最近はLUNA SEA35周年ツアーが進んでいく中で、ソロの活動も並行して進んでいるから、バンドとソロのコントラストをみんなにも楽しんでもらえるんじゃないかな、というのはすごく感じています。──ご自身としても、バンドとソロの切り替えが難しいというよりは、両方を楽しめるモードなのでしょうか?J:そうですね。切り替えるというよりも、俺自身の“俺ってこういうヤツなんだよね”みたいなところは、もうみんなに隠しようがないと思うので(笑)。どこまでも熱い情熱を持ったベーシストがLUNA SEAには存在していて、LUNA SEAというバンドの曲をさらに熱くさせる使命を持ってプレイをしている。そして、この会場をもっともっと熱くしていくんだよ、という感じででプレイしてるというのかな。そのほうが説明としては近いかもしれないです。だから、“バンドの俺、ソロの俺”みたいな、簡単に服を着替えるようなことではないんですね。──『BASS MAGAZINE』2月号では、世界的な顔ぶれがひしめく「偉大なるベーシスト100人」ランキングで10位に選出されました、おめでとうございます!J:ありがとうございます。俺自身としては、ベースを持った当初に思い描いていた“俺だったらこうするのにな”みたいなことを、ずっとやり続けてきた感覚があるんです。それが“ベーシストとしての常識的な範疇で正解か? 不正解か?”と言ったら、たぶん不正解だと思うんですけど(笑)。でも、そんな俺なりのやり方をみんなに掲げて、ベーシストとして俺なりの存在証明をずっと続けてきた結果が、皆さんに面白く届いてくれているのかなって。そんなふうに思っているんですけどね。──プロのベーシストによる投票結果に基づいたランキングということで、Jさんがいかにシーンに大きな影響を及ぼしてきたか、如実に表れています。「最も偉大なベーシスト2025」では1位を獲得していますし。J:本当にありがとうございます。そういう意味では、これは“おい、お前もっともっとやれよ。もっと面白くしちゃえよ”という応援だと俺は捉えてるんです。でも、本当にみなさんに感謝しかないですね。──アルバムのお話に戻りますと、ライヴで既に披露されていた曲もありますが、楽曲制作の期間はいつ頃だったんですか?J:実は早かったんです。一昨年の終盤からアルバム制作のための曲をまとめに入っていました。“どういうアルバムにしていこうかな?”なんてイメージしながら、ひとまず曲を書いている時期がその頃からあったので。──2023年終盤ということは、『MOTHER』『STYLE』各ツアーを現代に蘇らせるLUNA SEAの<DUAL ARENA TOUR>が始まった頃ですね。楽曲制作は、先ほどお話しされていたように、ご自身がカッコいいと思うもの、原点を改めて見つめて曲を生み出していく、という感じでしたか?J:そうですね。今回は特に、LUNA SEAのツアーが並行して続いていたのもあるんですけど、“俺自身の音楽とはなんぞや?”みたいなところは、より意識していたと思います。その中で、やはりこの年齢になって一番カッコよく響く音をやりたいな、という想いはありましたね。この世の中にはもう既にカッコいい音楽は存在していて、先端の音楽も知っているし存在はするけど……なんて言うんだろうな? 変に若作りせず(笑)。かといって変に大人びて渋くなったりもせず、“'80年代、'90年代、2000年代、2010年代、今を生きてきたミュージシャンがやる音楽じゃないとダメだな”と思って。それが一番カッコよく映るものにしたいなというのは、最低限の俺の中でのルールでした。例えば流行ってるからと言って、これまでと全く脈絡のない音楽をいきなりやり始めたら、それってカッコ悪いだろう?って。ミュージシャンがいきなり「俺、料理人です」と言い始めても、そんな店に行かないでしょ?──“本当に美味しいのかな?”とまずは疑ってしまいますね。J:そういうことです。全く説得力がないじゃないですか。逆に言ったら、「今日からロックミュージシャンです」って始められても、誰も本気で聴かないでしょ。それと一緒だと思うんですよ。だから、俺自身がやり続けてきたことに対する絶対的な答えを、今回のアルバムでは持っていたかったし、見せたかったし、そういうものをつくりたかった。そういう意味では、逆に結構リラックスした部分がいつものアルバムレコーディングよりはあったかもしれない。楽曲をつくっていた時もそうでしたね。“ああ、そういう感じ、すげぇ分かるよ”みたいな、そんなメンバーとのやり取りがヒントになったりして。──バンドメンバーの皆さんとセッションしながらつくっていくこともあるんですか?J:基本的にはまず俺がデモテープをつくって、メンバーとセッションして、その中で整えていく感じですかね。頭の中でつくっている音楽とフィジカルの音楽とでは、やっぱりちょっと違うので、想像していたものを実際のバンドサウンドに変えていく作業はしっかりとしていました。◆インタビュー【2】へ──リード曲の「TIME BOMB」はライヴでも相当な起爆力がありました。どんなふうに生まれてきた曲なのですか?J:原曲はギターのmasa(masasucks)がつくってくれて、そこをスタート地点に、彼のアイデアと俺のアイデアとをマッシュアップしてつくっていきました。ただ、彼の世界観がほとんどもう出来上がっていたので、それを研ぎ澄ましていく作業のほうが多かったですね。一緒にバンドをやってもう長いので、俺やバンドが行くべき場所を全て理解しているギタリストだと思うから、外さないですよね。──Jさんから「こういう方向性にしたい」と言葉でディレクションなさることも特になかったですか?J:今回は本当に少なかったですね。ツアーをやっている段階でその次へのヴィジョンは話さなくてもメンバーと共有し合えるものなんですよ。「俺たちが生きてきた時間の中で触れ合ってきた“カッコいいもの”を今の自分たちの中から出していく存在でありたい」とか「ずっと生き続けていくような熱さのある音を、俺たちの中から生み出していけるはずだ」という想いをね。──ライヴの音の説得力も凄まじいですよね。登場してジャーン!と最初に鳴らしただけで“本物だ”と伝わります。J:メンバー全員、それぞれが本当に強烈なミュージシャンですからね。彼ら全員がストリートの熱を吸収しては吐き出して音楽をやってきたような、野生のミュージシャンだと思うので。時代の空気もそうだし、人々の熱もそうだし、もっと言えば、いろんな活動をしていく中でメジャーの熱もアンダーグラウンドの熱も知っている。俺自身、彼らの全てのそんな情熱を借りてライヴできるので、とんでもないものにしないといけないですよね。──「TIME BOMB」は歌詞もスリリングで、タイムリミットを意識して先延ばしにせず生きていくんだ、という覚悟が感じられました。J:まさにそういったイメージで歌詞を書いていました。いろいろなことをここ数年で経験していく中で、“時間というものは有限なんだ”と改めて感じることが多かったですよね。コロナのことも含めて、先送りにしたって明日があるかどうか分からない。もちろん、仲間や先輩ミュージシャンとの悲しい別れもあった、日常でもいろいろなことがあるし…。よくよく考えてみたら、実はそんなことばかりがある世の中に僕らは今生きてる。だから、全てにおいて、やはり決意を持って向かっていくべきものがたくさんあって。“いつもずっとあるもの” “当然あること”なんて、ある日を境にパツンと無くなることだってあり得る世の中になっているわけじゃないですか。これは世界的な情勢も含めて。──痛切にそう感じる昨今です。J:そんな状況もそうだし、もしかしたら俺たち自身が”時限爆弾みたいだな”と思って。みんなタイムリミットがあとどれくらいなのかなんて分からない。だけどそう考えたら、逆に前向きにいろんなことが見えてくるなと思ったんです。だから決して他人事じゃない。“あ、それを歌にしたいな”って思ったんです。何かのために仕掛ける爆弾じゃなくて、お前自身がもう爆弾だぞっていう。──“運命に火をつけて”という一節は、自分の中に宿っている定めや、やるべきことをやれ、というニュアンスでしょうか?J:そう捉えてもらっていいと思います。誰かに火を点けてもらうものではない気がするんですよ。外側から受ける影響や、きっかけみたいなものは当然存在しますけど。それもこれも全部エネルギーに変えて、自分自身で盛り上がっていくことを、そのエネルギーを共有/表現できたらいいなと思ってて。楽しみながら言葉を選びました。──人生は有限である、というシリアスなメッセージを爽快さと共に届けていくのが素敵です。hideさんにも通じるアティテュードではないかと思うのですが、音楽に身を任せていると、ふとメッセージが自分の考えとして入ってくる、というような。そういう提示の仕方は、あえて意識されているのでしょうか?J:そうですね。意識しているとすれば、ある時期を境に、自分が作る曲に関して、音楽と言葉の距離をすごく近くしたくなった時期があって。“伝えたいこと、伝えたいこと……”とばかり考えてしまうと、音楽から離れていってしまう感覚がものすごくあったんですよ。言葉が硬くなってしまったり、説明っぽくなってしまったり。でも、“俺がやりたいことってそうじゃなかったな”と。“四の五の難しいこと言ってねぇで、最終的にはみんなで盛り上がろうぜ!”ってところがルーツだった気がするから。──それこそ“'80年代、'90年代、2000年代、2010年代を生きてきたミュージシャンがやる音楽”というか。J:俺自身、初めてロックを聴いた頃に、すごい音楽に触れた時とかって、自分自身が何にでもなれるエネルギーをもらえた気がしたんですよ。それはやっぱり失くしたくはないなって思ったから。だから、今「ふとメッセージが自分の考えとして入ってくる」と言ってくださったように、耳の中に何の抵抗もなく自然に入っていって、“もしかして、これってこういう意味?”と気付くみたいなもののほうがクールだな、というのは正直あります。そのバランスはとても難しいものなんだけど、歌詞を何遍も自分でつくっては聴いて、“これはダメだな” “これはこういうふうに聴こえるな” “こういうふうに響くな”というのを繰り返して完成させてたりするんですよ。──なるほど。J:やっぱり俺は、たとえテーマがシリアスだったとしてもネガティヴなことを全部ぶち壊していくようなエンターテインメントをつくりたい。音楽を聴いて考え込んじゃうようなものはではなく、どんなことがあっても、“どうでもいいじゃんよ”と全部笑い飛ばせるような、矢印が前に向いているものでありたい。そういう意味では、hide兄の曲もまさにそうかもしれないですよね。──Jさんが継承なさっていると強く感じました。J:そう言われると恐れ多いですが、根本的な考え方が似ていたのか、だからこそ影響を受けたし、だからこそあれだけ可愛がってもらえたのかもしれないですし。そういう意味では、音楽に対する想いが似ているのかもしれないですね。本当におこがましいですけど。──いえいえ。「TIME BOMB」のミュージックビデオはシンプルな演奏シーンを中心としながら、プロジェクションマッピングのようなレーザー演出がクールでした。J:ミュージックビデオに関しては最近、自分自身のヴィジョンを先にあまり言わないようにしているんです。いつも一緒につくっている監督と話をして、「どんなことをイメージするかな?」「どんなことを形にしようとしてるかな?」という話を聞くことを楽しみたいんですよ。もちろん、明らかに全然違うものだったら「そうじゃなくて」という話にはなるんですけど。その楽曲に何をイメージしたか、どういう映像を、どういう角度で、どういう温度で撮るのか、みたいなところは委ねたい。そうじゃないと、自分の頭の中だけだと狭いものができてしまう気がして。だから、これも一つの音楽的なセッションなんですよね。いいミュージックビデオになったと思いますよ。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──そして、誕生の経緯をぜひお訊きしたかったのが、ミディアムナンバーの「Field of Roses」です。いつ頃、どのようなイメージからつくり始められたんでしょうか?J:アルバムの曲をつくり始めた中盤ぐらい(2024年に入ってから)かな。もともと自分の中にある要素として、音楽を始めた最初の頃なんですけど、フォーキーなロックを聴いていた時代があったんですよ。アコースティックギター1本で全部弾けちゃうような曲というか。ロックミュージックの基本というか、昔のロックバンドってみんなそうだった気がするんですけどね。'70年代のそういったフレイバーを持つバンドが好みで。ギター1本で最後まで行けるようなピュアな曲を、今だったらさらにカッコ良くつくれるかな、なんて思って。コード進行とメロディー、あとリズム。その三要素の良さだけで進んでいく曲をつくりたいなと思ったところからスタートしました。曲の構成も自然に身を委ねて出てきたものを採用しているし、不思議な曲ですね。スッと舞い降りてきたような感覚がある曲です。──歩く速度を思わせる穏やかなテンポで、それもまた新鮮でした。J:イメージしていたのは、スタンダードな大人なロック。でもどこまでもカッコいいもの。もう俺は当然大人ですし(笑)、しっかりと地に足の着いた、隙間の多い曲でも、その隙間をしっかりと鳴らしていけるようにグルーヴしていけるスキルはみんな持っているはずだし。それを表現できるカッコいいバンドでありたいな、という想いはあったので、そこの部分では一つの挑戦ではありました。でも、やればやるほど“おぉ、いいね”という瞬間がすぐ生まれてきましたね。──歌詞では“懐かしい”と連呼しています。そのようなメンタリティーが露わになった歌詞もJさんには珍しいと感じました。J:みんな生きて、今この時代に立っているわけですけど、ふと考えた時に、“それって今までの全てとの繋がりなんだな”と改めて思ったんですね。誰の心の中にも、歌詞で歌っているような大切にしている物や場所、時間、思い出というか、そういったものって存在してるよねっていう。その部分をもう一度見つめ直したとしたら、今立っている場所から見える景色さえも違って見えるんじゃないかな、ということを歌にしてみたかったんです。あとは、アルバムの中で深呼吸できるような曲にしたかったというのもあるし。聴いている全ての人の想いを重ねられるような曲にしたかったんです。──“傷付いたまま 立ち尽くしてた”昨日という過去に“Good Bye”と歌いながらも、消し去って無かったことにするのではなく、今に繋がる大事な瞬間と位置付ける捉え方は、Jさんの死生観ともリンクしていると感じます。別れはあったとしても、それまでに築いてきた関係や時間は消えない、といつもおっしゃいますよね。J:そうなんですよね。昔からそんな考え方で、今に至っちゃってる。今の時代、それぞれの速度でみんなが同じ時間を過ごしている中で、当然みんなにも過去はあって、消したい過去もあれば美しい過去もあれば、いろんな時間が存在していて。その全てが意味のある大切なことのような気がして。でも……消したい時間もあるよね(笑)。──それはもちろん、誰しもありますよね(笑)。J:決別することも重要だし、その全てに当てはまるような風景であったらいいな、とは思いながら書いていきましたね。音楽的に言えば、古いとか新しいとかなく、ずっと響き続ける、鳴り続ける曲をつくりたいな、と思って向き合った曲です。──ライヴで初めて体感した瞬間、歌詞がすっと心に沁み入ってきました。J:本当ですか? 良かったです。何度も聴いて、聴く場所やタイミングを変えてもいろんな風景が見えてくる曲だと思うので、早くアルバムをリリースしてみんなに聴いてもらいたいです。──ところで、薔薇というモチーフはどこから出て来たのですか?J:俺に特に薔薇のイメージないですもんね(笑)。だけど、原体験というか、ガキの頃にそんな場所があったんです。いろんなことイメージ出来るような。懐かしいなと思いながら使わせてもらったんですけど。──Jさんの原風景の中に、薔薇の咲く場所があるというのはロマンティックですね。かと思えば、「BITE ME」は、対極にあるような荒々しい歌詞で、やんちゃな面もまたJさんらしいです。J:久しぶりにヤンチャに書いた歌詞ですね。曲自体も、みんなが“クソッ!”と思っているような対象に重ねてもらったら、ストレス発散になるんじゃないかと思ってます。──「Runway」は気持ちの良い疾走感のある曲で。J:ゴッチン(溝口和紀 / G)のメロディー感が活きている曲ですよね。masaの曲もそうだけど、俺にはない要素を持っているので、毎回勉強になるなって。とてもパワフルで、“こういうふうにプレイすると、こういうふうにパワーが伝わるんだ”というところを毎回楽しませてもらっています。こういうケミストリーが生まれてくるのは、バンドとして存在できている証拠なのかなと思いますね。──先ほど、「スタンダードな大人なロック」という話がありましたが、それが顕著に音に現れているのが「Walk On」だと思いました。音の隙間もグルーヴにしていくような。J:実は制作にすごく時間が掛かった曲です。おっしゃるとおり、すかすかじゃないですか、音数も(笑)。俺たちは本当に「大人なロック」をカッコ良く鳴らせるんだろうかというところから始まった曲なので。──これまでの制作とは異なる部分も多かったわけですね。J:埋めていく作業じゃなくて、広がりを求めるというか。“この音数で成り立ってるんだろうか?”とか“これくらいの隙間でいいのかな?”っていう手探りの部分があったんですよ。マスオくんの素晴らしいドラムで全ての不安が解消されましたね。──たしかに、'70〜'80年代ロックのルーズさも感じました。テンポ感も、音の隙間を聴かせるアレンジも、今の日本で、この音を鳴らせるバンドは少ないだろうなと。J:良かったです。報われました(笑)。こういう曲こそ、演れば演るほど“あ、そういうことだったんだ”っていう新たな気づきもあって。僕らは世代的にそういう音楽も聴いて育ちましたから、こういう曲も提示しておかないと若者たちにヤラレてしまうので(笑)。──ロックなサウンドメイクも素晴らしいです。J:エンジニアの小西(康司)さんは、日本の歴代のトップミュージシャンの作品を手掛けてきている方なので、知識も経験も豊富で、いろいろな場面でヘルプしていただきましたし。やっぱりこの曲で言うと、音を間引いていったときの世界観という意味では彼の存在が大きい。あとマスタリングはずっと海外の方にお願いしているんですけど、“Jはこういう音が好きだよな”っていうのを分かってくれているから、コミュニケーションもスムーズなんです。──音の方向性は指定するんでしょうか。J:彼らには“こういう音にしたい”とか、あまり指示はしない…というか、過去の経験から、こちらから細かく指示するとダメなんですよ。あまり良い音にならない。「最後のほうのノリが好きなんですよ」くらいアバウトなほうが素晴らしい音になるんです。海外のミュージシャンとバンドをやるとそういうアバウトさに、本当に学びがありますよ(笑)。ロックは理屈じゃないんですよ、やっぱり。そこに計り知れない、理解出来ない、圧倒的なパワーがあるんです。◆インタビュー【4】へ◆インタビュー【2】へ戻る──では、アルバムタイトル『BLAZING NOTES』はどのタイミングで決められたのですか?J:ものすごく早かったですね。今回のアルバムは、今までの中でもしかしたら一番迷いのない制作期間だったかもしれない。それは何が原因かな?と思ったら、最初にアルバムタイトルがもう頭の中に浮かんでいたからなんです。でも、実は最初『BLAZING DIARY』にしようと思っていたんです。──“日記”だったんですね。J:さっき言ったように、ロックをやりながら生きてきた自分という人間の日々の記録、というイメージだったので。そうじゃなきゃいけないな、とも思っていたし。そこから始まって、レコーディングの途中でNOTESという言葉をひらめいて。記録だけじゃなくて音や響きという意味もあるNOTESという言葉は、とても今回のアルバムにふさわしいなと。『BLAZING NOTES』というタイトルにシフトして、また加速していった感じですね。──BLAZE (ブレイズ=炎)は、Jさんらしさを象徴する言葉の一つですよね。J:そうですね。アルバム『PYROMANIA』(‘97年発表1stアルバム)をつくって以降、燃えるようなイメージ、自分自身でもそのイメージを連続させて、あえて付けていたりするんですけども。──攻撃や破壊だけではなく、内なる炎のような情熱や、時代を超えて繋いでいくべき灯火など、Jさんの中心にあるモチーフなのだな、と改めて感じました。J:自分では意識していないんですけど、 日常会話の中でも、仲間たちと一緒に話している時にでもワクワクすることってあるじゃないですか? それってなんか“燃えてる”気がするんですよ。日常に必要な要素だと思うし。自分が盛り上がれるような何かを見つけた時、その人はものすごく輝いてると思うし、そういった瞬間で日々の全てを埋め尽くしていけたとしたら、どんなに素晴らしいことだろうって。そんな瞬間を求めて俺たちは音楽を聴いたり、ライヴに行ったり、気持ち良くなりたくてロックを聴いたりするんじゃないかなと思ったりするし。もし叶うなら、今回のアルバムもそうですけど、自分自身のつくった音が、誰かの心の火を点けるような、そんなエネルギーのあるアルバムであってほしいと思ってます。──火と言えば、2024年12月30日にJさんがオーガナイザーを務めたイベント<放火魔大暴年会>はすごかったですね。J:楽しかったですね。<大暴年会>は5年ぶりの開催だったので、みんなで騒ぎたいなと思ったし、いろんなメッセージは当然その中にあって。パンデミックの影響とかで5年のブランクがあったけど、ここまで辿り着いたわけだから。全てをチャラにするわけにはいかないけど、全てがチャラになるぐらいの宴にしよう、と。そういう中で、いろんなバンドに声を掛けさせてもらって。見たこともないような、誰もが感じたことないようなライヴにしたい、来た人たちが“とんでもねぇわ、これ”と思うようなものにしていけたらいいな、と思いながらつくり上げていったライヴでしたね。ゲストの皆さんがものすごく力強い、とんでもないライヴをしてくれたので。あんな日はなかなか無いですね。──アンコールセッションも濃密で、笑ったり泣いたり、心が激しく揺さぶられました。J:忘年会をイメージしていたら、「六本木心中」(アン・ルイス)だと。やっぱりアガるじゃないですか、まさに誰もが知っている日本が誇るロックな曲だし。本当は他の曲をセットしていたんですけど、2日前に「ちょっと曲変更」と言って「六本木心中」を。ライヴが渋谷だったので、「道玄坂心中」なんて名付けてプレイしたんです。、最高に盛り上がりましたよね。──まさかの選曲でしたが、カッコ良かったですし、最高の盛り上がりでした。そして次がBUCK-TICKの「JUST ONE MORE KISS」。涙を堪えられませんでした。J:この曲もまた素晴らしいポップでロックな曲で、日本が誇るキラーチューンもいいとこじゃないですか。いろんな意味で、この宴だからこそ持ってこいの曲だって思って。当然、いろんな想いがそこにはありましたけど、前日にBUCK-TICKの日本武道館公演も観に行かせてもらって、バンドがものすごく前に進んでいるのを体感したんです。<暴年会>当日、“この曲をやってよかったな”とより強く確信しました。“悲しい”ばっかりで止めてるのは俺たちじゃないか、みたいなことを思ったんですよ。もちろん、悲しいんです。でも、あれだけ素晴らしい曲と、あれだけ素晴らしい音楽があるわけだから、それを俺たちが前に進めないでどうするよ、という想いがあって。いちファンとして「JUST ONE MORE KISS」はプレイさせてもらったんですけど。──天を何度も指さしながら歌うJさんの姿に、胸が熱くなりました。J:あの日プレイしたことによって、今後、いろんな若手バンドがプレイしやすくなるかなとも思ったんです。決して過去に追いやったんじゃない、今に生かしたんですよ。俺の想いはそうだから。“こんな最高な曲、こんなところに止めとくわけにはいかないでしょ?”という気持ちがすごくあって。それが伝わればいいな、と思ったんです。セッションもみんなものすごい情熱でプレイしてくれているのを感じましたし、会場も物凄く熱い想いで溢れていたのがわかりました。その意味でも“やっぱり(BUCK-TICKは)すごいバンドなんだな、すごい曲なんだな”と思いましたね。──hideさんのこともそうですが、Jさんが旗振り役となり継承していくスタンスを示されたことは、BUCK-TICKとの関係値からも説得力がありました。興味本位で話題にするようなケースに対しては、個人的には、拒否反応を抱くこともありましたので。J:俺自身も、いろんな方面から「お話を聞かせてほしい」みたいなオファーもあったけど、一切話をしてこなかったんです。でも……1年経って、あらためて感謝の思いを込めて、音楽を通して今回気持ちを伝えたいという想いがありました。──曲をプレイし続けることで“忘れない”と誓うような、尊い時間でした。そして最後はLUNA SEAの「TONIGHT」で締め括りましたね。J:「TONIGHT」に関しては、“果たして、錚々たるそのキラーチューンたちに並ぶ曲になれているだろうか?”という想いの中で今回選びました。もちろん俺自身「TONIGHT」を書いた時、時代の全てをぶっ放すような曲をつくりたいと思ってたんです。それは、軽い意味じゃなく、ある意味“流行歌”という意味も含めて“どこまでも届く曲として、ずっと存在し続ける曲。しかもロックで”というものを意識してつくったし。だから、日本の音楽史に残るキラーチューンと並べてプレイすることに対して、“果たしてそれに相応しい曲になれてるかな?”なんてふうには思っていたけど…。──キラーチューンの連打でした。瑞々しく朽ちることのない永遠のロックアンセムです。J:よかった。そう言われると、うれしいですね。──では最後に、既に始まっているツアー<BLAZING DAYS>の今後と、2月のLUNA SEA東京ドーム2DAYSに向けての意気込みを聞かせてください。J:『BLAZING NOTES』は、まさに俺自身のやってきた全てが詰まっているアルバムだと思うので、 皆さんに聴いてもらいたいですね。ものすごい熱を帯びたツアーに今後もなることは間違いないと自分でも思っていますので、ぜひライヴにも遊びにきてください。2月に行われるLUNA SEAの東京ドーム2DAYSは、GLAYとの一夜も楽しみですし、その翌日は<LUNATIC TOKYO>。35周年ツアーのグランドファイナル、お祭りという意味もありますし、もっと言うと、東京ドームはLUNA SEAにとって悲しい記憶のある会場だとも思いますが…。──終幕の場所ですものね。J:そう。でも俺自身は、そんなネガティヴなものに落とし前を付けに行くライヴだと思っているので。ぜひみんなで一緒に、東京ドームに落とし前を付けに行きましょう。取材・文◎大前多恵◆インタビュー【3】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る