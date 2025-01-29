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01. Riot Girl
02. TIME BOMB
03. Walk On
04. Remember
05. BITE ME
06. Field of Roses
07. Free Fall
08. Runaway
09. Don¡Çt Look Back
10. Let It Burn
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-DOCUMENT 1-
Twisted dreams
RECKLESS
-DOCUMENT 2-
Wake Up!
PYROMANIA
-DOCUMENT 3-
LIE-LIE-LIE
GO with the Devil
-DOCUMENT 4-
break
BUT YOU SAID I'M USELESS
Go Charge
go crazy
-DOCUMENT 5-
Feel Your Blaze
NOWHERE
-DOCUMENT 6-
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¢§PHOTOBOOK
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open16:15 / start17:00
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open17:15 / start18:00
1·î26Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ÇðPALOOZA
open16:30 / start17:00
2·î01Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´
open17:30 / start18:00
2·î09Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦SUPERNOVA KAWASAKI
open16:15 / start17:00
2·î15Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1
open17:30 / start18:00
3·î01Æü(ÅÚ)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
open17:30 / start18:00
3·î02Æü(Æü)¡¡Ä¹Ìî¡¦CLUB JUNK BOX
open16:30 / start17:00
3·î08Æü(ÅÚ)¡¡µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
open17:30 / start18:00
3·î09Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
open16:15 / start17:00
3·î15Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚcube garden
open17:30 / start18:00
¢§ÄÉ²Ã¸ø±é
4·î05Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå BIGCAT
open17:15 / start18:00
4·î06Æü(Æü)¡¡Âçºå Yogibo META VALLEY
open16:15 / start17:00 ¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
4·î12Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ LIQUIDROOM
open17:15 / start18:00
4·î13Æü(Æü)¡¡Åìµþ LIQUIDROOM
open16:15 / start17:00 ¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
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¢£¡ãLUNA SEA / GLAY The Millennium Eve 2025¡ä
open16:00 / start18:00
¢£¡ãLUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-¡ÖLUNATIC TOKYO 2025 -¹õÉþ¸ÂÄêGIG-¡×¡ä
open15:00 / start17:00
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¢¡LUNA SEA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
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