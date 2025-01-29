公演情報



TETORA 主催＜KAKUSHIN CLUB＞supported by サウンドクリエーター日付：2025年8月2日（土）時間：OPEN 10:00 / START 11:00会場：大阪府吹田市 大和大学敷地内 大和アリーナ&体育館（2ステージ）出演：TETORA and more…［チケット］・スタンディング前売り：￥7,900（税込）当日：￥9,900（税込）・大和アリーナスタンド指定席※スタンディングエリアでの観覧も可前売り：￥8,900（税込）当日：販売未定最速先行※〜2/4（火）23:59までhttps://eplus.jp/tetora-kc/