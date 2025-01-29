TETORAが、バンド初となる主催フェス＜KAKUSHIN CLUB＞を8月2日に開催することを発表した。

会場は、バンドのホームであり在住している大阪の大阪大和大学敷地内 大和アリーナ・体育館にて開催される。また、本イベントの開催について上野（Vo, G）よりコメントが届いている。


開催解禁に伴い、チケットのオフィシャル先行受付がスタートしているので、是非チェックして欲しい。

公演情報

TETORA 主催＜KAKUSHIN CLUB＞
supported by サウンドクリエーター

日付：2025年8月2日（土）
時間：OPEN 10:00 / START 11:00
会場：大阪府吹田市 大和大学敷地内 大和アリーナ&体育館（2ステージ）
出演：TETORA and more…

［チケット］
・スタンディング
前売り：￥7,900（税込）
当日：￥9,900（税込）

・大和アリーナスタンド指定席
※スタンディングエリアでの観覧も可
前売り：￥8,900（税込）
当日：販売未定

最速先行※〜2/4（火）23:59まで
https://eplus.jp/tetora-kc/


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