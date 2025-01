食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。「タベアルキスト」マッキー牧元さんの予想とは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、今回は「タベアルキスト」マッキー牧元さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付け役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「旧雨」です

「きのこの精進焼売」350円 撮影:八木竜馬

薬膳料理の店。前田シェフの中国料理技が素晴らしく、中国料理の命は味ではなく多彩な香りだということを教えてくれる。また、日本では稀少な塩を使わない薬膳スープも滋味深い。

薬膳とナチュラルワインは、現代人の疲れた精神を正してくれる。

内観 撮影:八木竜馬

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「蛸正」の「季節の蛸焼」500〜800円、「醤油ダレ&本わさび」「自家製ソース&マヨネーズ」各480円です

「醤油ダレ&本わさび」 出典:なかじ ︎さん

<店舗情報>◆旧雨住所 : 東京都新宿区西早稲田2-3-21TEL : 不明の為情報お待ちしております

神保町駅から徒歩約2分。「蛸正」はベーシックなたこ焼きから、珍しい旬の食材を活かした種類のたこ焼きまで、ここにしかないたこ焼きを食べることができる。たこ焼きの新しい未来がここにある。

<店舗情報>◆蛸正住所 : 東京都千代田区神田神保町2-14-4 朝日神保町プラザ 107TEL : 050-5532-6642

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部

