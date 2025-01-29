¥¬¥é¥±¡¼¤Ç²»³ÚÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¤·¤¿iTunes¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ê!?¡Ë¡ÖLISMO¡×¡Ú»³²¼¥á¥í¤ÎÊ¿À®¥ì¥È¥í°ä»º¡§061¡Û
¥ì¥È¥í°ä»º¤ò·¡¤êÊÖ¤¹»³²¼¥á¥í»á
µ²±¤ÎÈâ¤Î¥É¥¢¥Ü¡¼¥¤¡¦»³²¼¥á¥í¤Ç¤¹¡£µ²±¤ÎÄì¤ËËäË×¤·¤¬¤Á¤ÊÊ¿À®»þÂå¤Î°ä»º¤òº£½µ¤â·¡¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Æºòº£¡¢²»³Ú¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤ÏÊ¿À®½é´ü¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏCD¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼çÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²»³ÚÇÛ¿®¤Ë°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ß¡¢º£¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÄê³ÛÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎiPod¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤¿iPhone¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢iPhone¤è¤êÀè¹Ô¤·¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤Î»þÂå¤«¤é·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¤Î²»³ÚÇÛ¿®¤ÈºÆÀ¸´Ä¶¤òÅý¹ç¡¦À°È÷¤·¤¿¤Î¤¬2006Ç¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿au¤Î¡ÖLISMO¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¤ÏÅÅ»Ò²»¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤ÎÃå¿®¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤«¤é¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉôÊ¬¤òÃå¿®²»¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖÃå¤¦¤¿¡×¡Ê02Ç¯¡Ë¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÃå¤¦¤¿¥Õ¥ë¡×¡Ê04Ç¯¡Ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤é¤ò¾ï¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿au¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÅý°ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLISMO¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎiPod¤È²»³Ú¥Ç¡¼¥¿ÈÎÇä¤È´ÉÍý¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ë¡ØiTunes¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤òÂ¿¿ô»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤è¤¦HDD¤òÅëºÜ¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó·ÈÂÓ¤Ê¤ÉLISMO¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡¼ï¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¯´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥â¤¯¤ó¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¥á¥â¥¯¥ê¥Ã¥×
²èÌÌ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡£Î¢Â¦¤Ç²èÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿»ØÌæ¤ä±ø¤ì¤ò¿¡¤¯¤â¤Î
¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢Çò¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢º£¤Ç¸À¤¦àÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óá¤ò¤Ä¤±¤¿¥ê¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ê¥¹¥â¤¯¤ó¡×¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËiPod¤Î½é´üCM¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²«ÎÐ¿§¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢É½¾ð¤Î¤Ê¤¤¥¯¡¼¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤¯¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÇÛÉÛ¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ì¡¼¥É¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡£¥Õ¥¿ÉÕ¤¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÍÆ´ï!?
Åö»þ¤Ê¤¼¤«·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥ë
¤½¤Î¸å¡¢au¤¬iPhone¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Web¥µ¥¤¥È¡Øµõ¹½¿·Ê¹¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²»³ÚÇÛ¿®¤ÎÍº¡¢¥ê¥¹¥â¤¯¤ó»àµî¡¡5ºÐ¡×¤È¤¤¤¦±³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·LISMO¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ¸Â³¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥â¤¯¤ó¤âÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¡¿ºç ÃÒÏ¯